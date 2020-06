Przybył sędzią meczu z Jagiellonią

Komentarze (4)

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl No nie znowu on. Jak zwykle wszystkie siły skierowane przeciwko Legii, abyśmy tylko nie zdobyli mistrzostwa. To pewnie górnik z ruchem lobbują za tym aby uwalić Legię w walce o mistrza. Oni mają po 14 mistrzostw, a my po 13. Pewnie nie chcą żebyśmy ich dogonili i dlatego takie numery, że jeszcze Gil na VARze siedzi. O matko! odpowiedz

Lolo Ferrari - 2 godziny temu, *.riz.pl @Pawełek: oj Pawełku zjedz Michałka bo gwiazdorzysz! odpowiedz

stary trener - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Lolo Ferrari: niestety patrzac obiektywnie w zeszlym sezonie walnie sie przyczynil /pomijajac slabsza gre Legii/ do mistrza dla Piasta - przypomnij sobie kartkowanie w zeszlym i tym sezonie - niestety ten osobnik ewidentnie poluje na Legie i kartkuje z wyrazna radoscia to ty zjedz Michalka i koniecznie oddaj mocz doo analizy -moze ci pomoze !!! odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @stary trener: Dzięki za wsparcie stary trenerze. Jeszcze nie wspomniałem o dwóch takich jak Myrmus z Rozkoszą na liniach i już wszystko jasne... Ale my zaśpiewamy "ole ole ole ole nie damy się nie damy sie!". Taki ch... jak komin Batorego! Legia Mistrz! odpowiedz

