Sanogo dołączył do grona kontuzjowanych

Podczas treningu wyrównawczego po meczu ze Śląskiem Wrocław kontuzji doznał Vamara Sanogo . Napastnik nie zagrał w niedzielę, więc po meczu został oddelegowany do zajęć dodatkowych, które okazały się dla niego pechowe. Francuz niedawno wrócił do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Wystąpił przeciwko Arce Gdynia (strzelając gola), a także Górnikowi Zabrze. Sanogo, Vesović i Kante niedługo przejdą badania, które wykażą jak długa czeka ich przerwa.

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Nasi Francuzi jacyś tacy delikatni są.... odpowiedz

Olaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl k.... to jakieś jaja??? przecież Sanogo ROK nie grał, znowu kontuzjowany???? odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Spokojnie, mamy 10 punktów przewagi, więc o co kaman??? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Yeti: Może o to, że 10 punktów przewagi mogą zniwelować 4-ry mecze. A do rozegrania mamy ich sześć. Jeszcze z dwóch się posypie, dojdą kartki i będziemy kończyli granie chłopakami z rezerw. odpowiedz

go ( L ) den - 3 godziny temu, *.orange.pl Co to za szkło ten Sanogo??!!?? Sprzedać albo wypożyczyć z opcją pierwokupu bo nic z niego nie będzie, wystarczająco długo siedzi w Legii i pobiera kasę za nic...tylko kto go zechce... odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl niedobrze , został się nam tylko Czech i młody Włodar odpowiedz

jasiek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Potrzebujemy napastnika. Żaden z tych, którzy są w składzie się nie nadaje. odpowiedz

Niezorientowany - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Niedługo przejdą badania? Może się nie znam, ale jak nie ma tam spraw krwiaków i obrzęków, które mogą ukrywać uraz, to piłkarze tak klasowej drużyny badania powinni mieć do kilku godzin po meczu czy doznaniu urazu. Podpisać umowę z kliniką(pewnie taka już jest podpisana) i wozić ich na cito a nie czekać na wolne terminy. Powtarzam, nie znam się na procedurach przy urazach sportowców. Zdrowia życzę. odpowiedz

Gclw - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Niezorientowany: na cito badani są tylko gracze z pierwszego składu, reszta na kasę chorych czeka w kolejce. odpowiedz

Niezorientowany - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Gclw: A czy Vesović nie jest zawodnikiem pierwszego składu? Czy Kante nie jest bardzo blisko niego? Tak pytam, bo niezorientowany jestem, dlaczego tyle czasu trzeba na diagnozę czekać... odpowiedz

Olaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Niezorientowany: Legia od kilku lat ma podpisaną umowę z kliniką, nawet oddział jej jest na Legii - chyba Enel-med się nazywa.



Też myślałem kiedyś że od razu z murawy powinni jechać na scan, ale w Polsce jest metoda "poczekajmy do poniedziałku, się zobaczy, nie umrze" - serio, ja się z tym nie zgadzam ale tak jest. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Olaf: Przypominam, że przychodnie są zamknięte. Przynajmniej u mnie. Ale generalnie teraz dostać się do kogokolwiek graniczy z cudem. Zawodnicy zapewne maja inaczej, ale tez swoje muszą odczekać. odpowiedz

Gepetto - 17 minut temu, *.chello.pl @Olaf: po Kante było widać, że już w szatni mu przeszlo.

MAMY AMATORÓW nie kadrę medyczną, która pewnie pobiera hajs jak w rządzie, a uczy się z YT. Ile lat to trwa i ile to jeszcze potrwa?!?!?

Sanogo na ile mogę obserwuję i trochę podpytalem odkąd został kupiony za milion.

Niestety słowa zaprzyjaźnionych braci się potwierdzają. Jak ma focha to pressingu nie zakłada, ogólnie nie przykłada się do rehabilitacji, ćwiczeń rozciągających itp itd. teraz zauważyłem, że nogę zaczął odstawiać (zrozumiałe po takiej przerwie i tyłu urazach). Szklane szkło.

Niestety wydaje mi się, że jego czas gry w Legii czy grania na wyższym poziomie dobiegł końca. Chyba, że sam pójdzie do pierwszego lepszego lekarza i mu pomoże. Przy naszych medycznych asach to pewnie nawet weterynarz by pomógł. Kasa z transferów w letnim okienku transferowym z Sanogo i Kante powinna iść na normalny sztab medyczny. U nas są piłkarze do pierwszego urazu, a później ściąganie na siłę najemców, bo nie ma kim grać i klub kokosów typu Obradovic rośnie.

Zdrówka Vamaro! odpowiedz

Kaktus - 5 godzin temu, *.tpnet.pl To się nagrał... odpowiedz

Boro - 5 godzin temu, *.centertel.pl Ten to jest ze szkła odpowiedz

sPAL - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl sPrzedac albo wymienic na młodego z 1 ligi odpowiedz

