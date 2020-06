III liga: Legia punktuje PZPN

Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r. 21:35 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa cały czas walczy o zmianę rozstrzygnięć w III lidze. W poniedziałek klub opublikował pismo, które jest odpowiedzią na stanowisko Komisji ds. Nagłych PZPN. Legia punktuje działaczy związkowych za brak odpowiednich reakcji.



16 czerwca PZPN odpowiedział Legii na wniosek o uchylenie decyzji Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zakończenia rozgrywek III ligi grupy 1 i wyznaczenie terminu rozegrania zaległego meczu 17. kolejki z Sokołem Ostróda:



"Komisja ds. Nagłych PZPN zapoznała się z treścią wniosku i wnikliwie przeanalizowała wyrażone w nim żądanie wraz z jego uzasadnieniem. (...) do prezesa WMZPN wystosowane zostało w dniu 22 maja 2020 roku pismo, w treści którego Prezes PZPN poddawał pod rozwagę możliwość organizacji przez WMZPN meczu pomiędzy dwiema drużynami, które nie rozegrały w sezonie ani jednego bezpośredniego spotkania, przy ewentualnym wsparciu organizacyjnym ze strony PZPN. Niestety jest to jedyne, co PZPN może uczynić w interesującej Legię sprawie.

WMZPN, niezależnie od tego, że jest członkiem PZPN, jest też samodzielnym stowarzyszeniem, któremu przysługują jemu tylko właściwe kompetencje. Do takiej wyłącznej właściwości WMZPN należy organizacja i prowadzenie rozgrywek piłkarskich III ligi (...) W związku z powyższym, WMZPN, jako wyłącznie uprawniony, stanowi i stosuje przepisy regulaminu"



W skrócie: PZPN umywa ręce, twierdząc, że nie jest uprawniony do rozpatrywania wniosków dotyczących III ligi i nie może przychylić się do wniosku Legii.



Trzy dni później do PZPN wpłynęła odpowiedź z Łazienkowskiej, w której punkt po punkcie klub przedstawia swoje racje. Według prawników Legii błędne jest twierdzenie Komisji ds. Nagłych, że prowadzenie rozgrywek jest wyłączną kompetencją WMZPN, ponieważ w 12 marca to zarząd PZPN podjął decyzję o zawieszeniu rozgrywek, a WMZPN jako podmiot prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do przestrzegania statutu PZPN i każdy wojewódzki związek piłki nożnej niejako podlega pod PZPN, który sprawuje kontrolę nad swoimi członkami.



Legia więc podtrzymuje swój wniosek i liczy na niezwłoczne jego rozpatrzenie lub chce aby decyzję o uchyleniu uchwały kończącej rozgrywki przez WMZPN podjął zarząd PZPN.



Najbliższe posiedzenie zarządu PZPN odbędzie się w czwartek, 25 czerwca.



Pełną treść pisma Legii możecie przeczytać tutaj