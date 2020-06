26-28.06: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 26 czerwca 2020 r.

W sobotę o 17:30 przy Łazienkowskiej kolejne spotkanie Legii, które obejrzeć będą mogli posiadacze karnetów. Zachęcamy wszystkie osoby, które mają możliwość wstępu na stadion do głośnego dla naszej drużyny, która już w ten weekend może zdobyć mistrzostwo Polski.





Spotkanie rezerw Legii w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z Mazovią nie dojdzie do skutku - nasz zespół oddał mecz walkowerem.



W piątek w Kielcach, podczas gali Suzuki Boxing Night wystąpią pięściarze kadry narodowej, w tym zawodniczka LFC, Karolina Koszewska, która zmierzy się z Elżbietą Wójcik. Transmisja gali w TVP Sport.



Do gry wracają także rugbiści. Męski zespół Legii zagra w sobotę o godzinie 18:00 derby z AZS AWF Warszawa na boisku akademików. Tego samego dnia, na tym samym boisku, w kolejnym turnieju mistrzostw Polski rugby 7 będą walczyły legionistki. Start zawodów o godzinie 11:00. Wstęp wolny - zapraszamy!



Rozkład jazdy:

26.06. g. 20:10 Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole [Polsat Sport]

27.06. g. 11:00 turniej o mistrzostwo Polski rugby 7 kobiet [rugby kobiet, ul. Marymoncka 34]

27.06. g. 16:00 Olimpia Elbląg - Błękitni Stargard

27.06. g. 17:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice

27.06. g. 17:40 Stal Mielec - Radomiak Radom [Polsat Sport]

27.06. g. 18:00 AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa [rugby, ul. Marymoncka 34]