Dziennikarze dementują zainteresowanie Sportingu Karbownikiem

Widzę że dziennik Record powołując się na swoje źródła w Sportingu dementuje zainteresowanie klubu Michałem Karbownikiem z czego A Bola zrobiła dziś okładkę. Wydaje mi się, że pływamy już nie po jeziorze, a po oceanie absurdów jeśli wiecie co mam na myśli no ale zobaczymy.

W poniedziałek wieczorem portugalski dziennik "ABola" poinformował, że Sporting jest na ostatniej prostej do zakontraktowania Michała Karbownika , który miałby kosztować 7 milionów euro. Wiadomość o tym znalazła się również na wtorkowej okładce gazety. Temat został szybko podłapany przez niektóre polskie media. Jak się jednak okazuje wszystko jest najprawdopodobniej jedną wielką plotką, która swoje źródło ma na jednym z polskich kont na Twitterze. Zainteresowanie Sportingu zawodnikiem Legii zostało zdementowane przez gazetę "Record". Portugalscy redaktorzy sprawdzili pojawiające się informacje wśród swoich informatorów związanych z lizbońskim klubem. Wspomniał o tym Piotr Koźmiński z Super Expressu.

(L)Łomża(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jeszcze sezon powinien pograć w Legii. odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Karbownik chyba ostatnio przedłużył kontrakt z Legią ?

Jeżeli ktoś jest nim zainteresowany to rozmawiać tylko wtedy, kiedy oferta będzie się zaczynała od 10 milionów euro w górę + , % od następnego transferu.

To tylko moja opinia, zwykłego kibica.

odpowiedz

