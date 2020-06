Vesović zerwał więzadła!

W niedzielnym spotkaniu ze Śląskiem kontuzji nabawił się Marko Vesović. W 43. minucie prawy obrońca Legii podczas walki o piłkę źle wylądował na lewej nodze i złapał się za kolano. Szczegółowe badania potwierdziły niestety najgorszy scenariusz. Czarnogórzec zerwał więzadła w kolanie, więc czeka go bardzo długa przerwa w treningach i mozolna rehabilitacja. W tym roku kalendarzowym na pewno nie zobaczymy go na boisku. - Jest to poważny uraz, który będzie wymagał zabiegu i rehabilitacji. To dla nas duża strata, Marko czeka długa przerwa. Najważniejsze jednak, żeby pokazał cały charakter i siłę, którą ma w sobie, by wrócił mocniejszy i silniejszy - skomentował trener Aleksandar Vuković. Najprawdopodobniej długa przerwa czeka także Vamarę Sanogo . Francuz uszkodził ścięgno Achillesa, ale szczegółowe wyniki badań nie są jeszcze znane.

Zbyszek - 30 minut temu, *.97.250 Ja pier... co wiadomość :( :(

odpowiedz

Pawełek - 54 minuty temu, *.netfala.pl Szkoda Marko. Ch...j z Sanogo. odpowiedz

jasiek - 56 minut temu, *.play-internet.pl Było widać już na powtórkach. Szkoda bo w końcu dobrze grał odpowiedz

Są efekty - 1 godzinę temu, *.orange.pl I właśnie dlatego wiele lig odpuściło sobie dogrywanie sezonu po pandemii. Długa przerwa w treningach, szybkie wejście na grę o dużej intensywności i zaraz pół zespołu będzie kontuzjowane. Sportowo lepiej było już zrobić porządne przygotowanie do nowego sezonu i pójść na jakość od sierpnia niż na siłę dogrywać przerwane rozgrywki. Zdecydowała jednak kasa, jak zwykle u nas. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Są efekty: raczej zaledwie kilka. większość lig dokończy sezon. a kasa decyduje wszędzie - piłka nożna to nie rozgrywki charytatywne odpowiedz

Książę Nocy - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Dziękujemy sztabie od przygotowanie fizycznego. To bardzo wymowne, że trzech ważnych grajków ma kontuzję ciurkiem. Fantastycznie ku*wa. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niestety, ale poprawnie wykonać wślizg, nie jest łatwo. Veso jest aktywny w ataku, ale ma swoje deficyty, czyli dośrodkowania i gra w obronie. Tym razem niespecjalnie kontrolował wybicie piłki i pojechał.... do ortopedy. Byle szybko wyzdrowiał. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.81.66 No to pograne :/ Podejrzewam że może na rundę wiosenna wróci, albo dopiero od sezonu 2021/2022...... odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @lucho_83: to już raczej nie u nas... odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zauważ, że dobry grajek który przychodzi do polskiej ligi - czyt. Verso, musi mieć jakiś feler i to jest właśnie to. Ale z drugiej strony, tonie sądzę żeby to była wina lekarzy, ci piłkarze nie są widoczne przygotowani fizjologicznie na takie obciążenia i jest to tylko zależne są d ich możliwości a nie błędów sztabu odpowiedz

Gepetto - 2 godziny temu, *.chello.pl Ani Veso ani Sanogo już u nas nie pogra. Zauważcie, że każdy zawodnik, który u nas ma kontuzję zaraz łapie uraz za urazem. Niestety mamy amatorski sztab medyczny. Moim zdaniem to od kilku lat jest największą pięta Achillesa Legii. Trzeba wystawić niestety chłopaków na listę transferową może ktoś się skusi. Szkoda płacić pensji za siedzenie na trybunach i szkoda ich zdrowia w przyszłości, a tak to może im ktoś inny pomoże żeby problemów na emeryturze w normalnym funkcjonowaniu nie mieli... odpowiedz

eduardo - 11 minut temu, *.toneticgroup.pl @Gepetto: kontuzje sie zdarzaja, nie tylko w Legii. W topowych druzynach Europy sa takie problemy, wiec nie sadze ze to kwestia sztabu medycznego odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Ja pikole dramatyczne wiadomości.W tabeli wszystko się układa super gorzej ze zdrowiem naszych chłopaków.DUŻO DUŻO ZDROWIA PANOWIE.CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM!!!Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na stadionie panowie.Jazda po mistrza bo mistrz jest tylko jeden-LEGIA!!!Pozdrawiam wszystkich LEGIONISTÓW odpowiedz

Majkel - 2 godziny temu, *.mm.pl Był mocno w gazie. Szkoda zwłaszcza pod kątem jesieni. Zdrowia Marko! odpowiedz

benq76 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl jak ktoś ma możliwosc to niech sprawdzi jak do tego doszło...we wczesniejszej akcji głupie straty,,,i w tej z kontuzją również po jego błędach ...także trochę na własne życzenie...nawet Vuko kręcił głową że robi babole odpowiedz

WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.orange.pl Bardzo zła wiadomość.

Vesović gra zawsze solidnie, życzę szybkiego powrotu do zdrowia !

Czyli kto teraz w jego miejsce ? Czyżby Paweł Stolarski ? Pamiętam kilka spotkań w których pokazał się z dobrej strony, więc może podoła.



Co do Sanogo, to widać ewidentnie że ten piłkarz jest ,,szklany'' Klub powinien poważnie rozważyć możliwość sprzedaży tego piłkarza.

Orientuje się ktoś ile jeszcze jest ważny kontrakt z Sanogo ? odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @WarszawskaOchota: boje się, że Vuko będzie kombinował z Babolem Wieteską i przesuwaniem Jędzy na prawo... A Vamara jeszcze rok kontraktu... Piłkarz niezły, ale zdrowie na karierę nie pozwoli. odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl @Sputnik 44:

Aż tak nie będzie ryzykował , mam przynajmniej taką nadzieję.

Jeszcze rok kontraktu, to sporo.

W meczu z Arką, kiedy Sanogo wszedł na boisko i strzelił gola po tak długiej przerwie , miałem nadzieję że wreszcie będzie miał więcej czasu żeby coś konkretnego pokazać, bo umiejętności widać że ma.

Tylko niestety jego zdrowie jest kiepskie, było w Legii kilku piłkarzy którzy mieli ,,papiery na grę'' tylko cały czas zdrowie szwankowało, myślę że z Sanogo będzie tak samo.

Niestety. odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.master.pl Pipom się grać nie chce i symulują !!! odpowiedz

S - 3 godziny temu, *.chello.pl Paradoksalnie kontuzja Veso podnosi cenę za Karbownika...



Veso, trzymaj się! odpowiedz

Oski - 3 godziny temu, *.79.31 Veso trzymaj się !!!!! zdrowia !!!!!! szkoda chłopaka !!!!! odpowiedz

Iceman1916 - 3 godziny temu, *.orange.pl Szkoda chłopaka ???? faktycznie miał najlepszy czas w Legii, dawał z siebie wszystko i razem z Wszołkiem robił różnicę w ataku. Ile może zmienić jeden mecz. Z względnego spokoju w składzie po totalny ból głowy Vuko. Z 4 napastników mamy jednego. A mecz wcale nie był jakiś brutalny. odpowiedz

ANTYzygo - 3 godziny temu, *.com.pl ja pier..., ale dramat.

Współczuję z całego serca. Trzymaj się, dużo zdrowia i czekam na powrót!!!

Zdrowia!!! odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Veso trzymaj się !!! odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Biednemu zawsze wiatr w oczy :-( odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.135.90 Szacowane 8 mscy przerwy...Mozna sie spodziewac ze to koniec Marko w Legii. Jezeli nie przedluzy kontraktu w czasie kontuzji tzn ze chce odejsc i szykuje sie na zmiany barw. Zreszta co sie dziwic jak w Legii cyrki sa. Z zewnatrz kazdy mysli polski real a jak przyjdzie do klubu i ligi to po jednym sezonie widzi co jest grane... Oni mysla ze Legia ambitny klub naprawde a pozniej...w el LE zamiast Carlitosa gra Kulenovic... sie dziwic ze nie chca przedluzac kontraktow hehe. Ambicje maja wieksze niz mln euro dla prezesa z jakis tam transferow. Takie realia no coz odpowiedz

Tomek Mokotów - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kolejny odpoczynek Sanogo. Przecież to dramat z tymi kolorowymi w Legii, jak buty cisną to spodenki, jak nie kolano to kostka. Jak nie pulpet to półamator... odpowiedz

kowaL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Oto skutki pauzy przez Covida, zobaczycie co będzie się działo przez ostatnich 6 kolejek, mecze co trzy dni, trup będzie słał się gęsto i to nie tylko w Legii... odpowiedz

CBR - 3 godziny temu, *.mm.pl Wiadomo, że szkoda VESO ale uważam, że teraz Stolar będzie miał możliwość pokazania swojej wartości. Taka jest piłka..... Problem jednego jest szansa dla drugiego........ Teraz tylko STOLAR walcz i pokazuj się to mistrzostwa będziemy pewni już po meczu w weekend odpowiedz

sap - 4 godziny temu, *.chello.pl Szkoda, akurat wtedy kiedy był w szczycie formy. Stolarski w końcu będzie się mógł pokazać i oby dał rade. odpowiedz

bez - 4 godziny temu, *.47.93 Jak tylko zaczął swoje rajdy w tym meczu to stwierdziłem, że skończy z kontuzją. Szkoda, bo zaczął wreszcie pokazywać swój potencjał odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl o k.... ! Trzymaj się Veso ! Taki Grajek nap wypadł , szkoda, Szkoda ! odpowiedz

