Bezpośrednią transmisję z meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!

MrFantastic - 10 minut temu, *.chello.pl https://daddylive.live/embed/stream-27.php odpowiedz

Au - 6 minut temu, *.orange.pl @MrFantastic: Elo! odpowiedz

MrFantastic - 11 minut temu, *.chello.pl dla tych co nie umieją w google https://daddylive.live/embed/stream-26.php odpowiedz

hopa do klopa - 15 minut temu, *.orange.pl Ma ktos dobry link do meczu? odpowiedz

Filip - 21 minut temu, *.111.202 Jakos na oparach dojedziemy do mistrzostwa ale pucharow znowu nie bedzie. Co sie dzieje same kontuzje. Tylko zostal Rosolek odpowiedz

dlugi - 24 minuty temu, *.orange.pl Jakieś linki do meczu? odpowiedz

atmosferic - 26 minut temu, *.orange.pl Nastepny z kontuzja - Pekhart - co oni odpier...laja?! za chwile nie bedzie kim grac! odpowiedz

Maniek - 29 minut temu, *.chello.pl Dajcie działajacy link do meczu odpowiedz

Radomiak - 29 minut temu, *.orange.pl Podrzuci ktoś dobrą transmisję? odpowiedz

Misiek 75 - 36 minut temu, *.vectranet.pl No to Vukovic ma o czym myśleć !? odpowiedz

Kipkorir - 39 minut temu, *.chello.pl Gwilia gra za Pekharta! odpowiedz

Miziek75 - 41 minut temu, *.vectranet.pl Ja pier.....le co się dzieje w tej naszej Legii ,jeszcze mecz się nie zaczął a już wiadomo ,że Pekhart który miał wyjść w wyjściowym składzie doznał kontuzji ku....wa,jak my mamy grać i wygrywać .Gwilia za niego wejdzie ? odpowiedz

Jano - 45 minut temu, *.tpnet.pl no a Piaścik właśnie wtopił ponownie odpowiedz

Lubią Nazario da Legia - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Piast w plecy. Panowie dla Veso ! odpowiedz

Zaremba - 1 godzinę temu, *.chello.pl 13 punktów przewagi na 5 kolejek przed końcem? odpowiedz

Wolfik - 43 minuty temu, *.mm.pl @Zaremba: Bardziej realnie to 10. Chociaż nie mam nic przeciwko :). odpowiedz

AS - 1 godzinę temu, *.chello.pl 0:3 odpowiedz

Wojciec - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gwilia na ławce?! Co ten Vuko wyrabia. Najlepszy ostatnio zawodnik na ławie odpowiedz

Karol - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wojciec: Pewnie oszczędza na Piasta. odpowiedz

tryu - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jaga 1: Legia:2 odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Macie link do meczu??? odpowiedz

Lucatoni - 1 godzinę temu, *.breiband.no @Grzegorz: https://myfootball.top/1078872-translyaciya-matcha-yagelloniya-legiya.html odpowiedz

arturszparka - 21 minut temu, *.chello.pl @Lucatoni: zacina whcuuuj, co 5 sekund zatrzymuje na 10. odpowiedz

Tak będzie - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jagiellonia vs Legia 3:1 odpowiedz

