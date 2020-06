Konferencja pomeczowa

Vuković: Punkt jest bardzo cenny

Środa, 24 czerwca 2020 r. 22:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Było to Bardzo trudne spotkanie, takie jakiego się spodziewaliśmy. Przed meczem mieliśmy swoje problemy, a na rozgrzewce pojawiły się nowe. Kolejny zawodnik nam wypadł, co utrudniło nam zadanie, dlatego szanuję ten punkt. Gratuluję drużynie, że w kolejnym meczu potrafiła dać z siebie wszystko pod względem emocjonalnym, determinacji i chęci.



- Musieliśmy tuż przed meczem trochę pozmieniać. Czasami tak jest, że jest mało celnych strzałów. Mieliśmy mnóstwo sytuacji po których powinniśmy dojść przynajmniej do strzału na bramkę, a brakowało ostatniego podania.



- Na coś więcej byśmy dziś zasłużyli, gdybyśmy spokojnie rozgrywali piłkę pod bramką przeciwnika. Wynik jest sprawiedliwy, bo Jagiellonia miała swoje sytuacje i jest w bardzo dobrej formie. Każdej drużynie będzie tutaj trudno grać.



- W tej chwili koncentrujemy się na regeneracji i przygotowaniach do następnego meczu, który też będzie ważny i trudny.



- O urazie Tomasa Pekharta więcej będziemy wiedzieli w czwartek. Wydaje się, że nie jest to tak groźny uraz, ale na tyle groźny, że wykluczył go z dzisiejszego meczu i nie wiadomo, czy wystarczy czasu, by był gotowy na kolejny. Nie jest to komfortowa sytuacja. Na szczęście Mateusz Cholewiak znów pomógł drużynie. Dał z siebie dużo i niewiele zabrakło mu w kilku sytuacjach, by zostać bohaterem tego spotkania. Cieszę się, że go mam. Maciej Rosołek, który wrócił po kontuzji, potrzebuje jeszcze sporo czasu by złapać rytm.



