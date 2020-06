Konferencja pomeczowa

Petew: Zabrakło nam tylko gola

Środa, 24 czerwca 2020 r. 23:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Iwajło Petew (trener Jagiellonii): - Uważam, że zagraliśmy dziś bardzo dobry mecz. Kontrolowaliśmy go przez 70-75 minut. Jedyne czego nam zabrakło, to strzelona bramka i zdobycie trzech punktów.



- Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji, graliśmy jak prawdziwa drużyna. Walczyliśmy o każdą piłkę i to bardzo mnie cieszy.



- Będziemy kontynuować swoją pracę na kolejne spotkania. Musimy się odpowiednio zregenerować na mecz z Lechią.