W Białymstoku znów bez goli

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Damian Rokosz

Techniczny: Grzegorz Kawałko



News⚽️Legia - 17 minut temu, *.17.125 Do zwolnienia sá Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski

Lekarz: Mateusz Dawidziuk

Masażyści: Paweł Bamber, Michał Trzaskoma, Przemysław Wielebski

odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.mm.pl Wbrew pozorom ten punkt jest bardzo cenny!!! Wszyscy zapominają o jutrzejszym spotkaniu we Wrocławiu które wbrew pozorom jest bardzo ważne...dla nas. Jeśli wrocławianie wygrają (a u siebie punktują regularnie) może to oznaczać ich że ich mecz z Lechem będzie na wagę v-ce mistrzostwa. A strata punktów przez Lecha oznacza, że nawet remis w meczu z Piastem daje nam mistrzostwo! Taka wersja wcale nie jest nierealna :). odpowiedz

Tadek - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Vuko wont z Legii! Z taką grą to my żadnego mistrza nie zdobędziemy. Co za dno! odpowiedz

Jeżyk1916 - 30 minut temu, *.atman.pl @Tadek: Tadek wont odpowiedz

... - 11 minut temu, *.t-mobile.pl @Jeżyk1916: jeżyk wont odpowiedz

Jeżyk1916 - 37 minut temu, *.atman.pl 2 pozytywne komentarze na 57 na ten moment. Mimo że powiększyliśmy przewagę nad goniącą nas stawką. A połowa to o Cholewiaku i Vuco. Macie hemoroidy6? Czy bez wazeliny ktoś was wali? Czy normalnie nie potraficie krytykować i chwalić? Takie zryte łby macie? Chore to ale wasze głowy i mam to w dupie. odpowiedz

TPan - 47 minut temu, *.222.12 @Gclw Nie, nie mówi. odpowiedz

Plaskacz - 51 minut temu, *.chello.pl Po co wogóle wybiegać na boisko jak obu dużynom nie zależało? A fakt. Walkower. Ci obsrani i ci obsrani. Żenada. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Czy to był najsłabszy mecz w tym sezonie???

Bo na wiosnę napewno!!! odpowiedz

Jeżyk1916 - 1 godzinę temu, *.atman.pl Czy wy naprawdę wszyscy narzekacie na 11 punktów przewagi? Jestem w szoku, szkoda słów. Walnijcie głową o ścianę. Zrozumiem krytykę na konkrety w meczu, ale kiepska gra, cholewk słaby, vukovic taktyki nie ma, itp. to człowieka szlag trafia. Czy wy jesteście normalni? Walnac takim jednym i drugim o ścianę to może rozumu złapie. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jeżyk1916: jeżyku.. je..j się w łeb odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jeżyk1916: A co mam krytykowac jak nie taktyke? uczesanie gvilji? Pomysl czasami zanim cos napiszesz. Taktyka byla tchorzowska, Legia musi mierzyc w kazdym meczu o 3 punkty, a nie drzec o remis. Mysle ze Vukovicia zmienil mecz w Zabrzu, wtedy zaczal za duzo kalkulowac, a to byl poprostu pechowy mecz i nie nalezalo do niego przywiazywac wielkiej wagi. JEdnak widzimy ze po tym meczu nic juz nie jest tak jak bylo - zaczelo sie kalkulowanie i gra na minimum. To jest wlasnie to obsranie, juz LEgia nie atakuje z taka odwaga i nie wchodzi tyloma zawodnikami na polowe rywala. Zaczely sie "szachy" albo raczej warcaby.



I mamy k... efekt w postaci 1 celnego strzalu w meczu !!! Gdzie bywalo po nascie co mecz.



Ten trener nie ma jaj. odpowiedz

Jeżyk1916 - 56 minut temu, *.atman.pl @atmosferic: Trener stracił kręgosłup więc taktyka musiała się zmienić. Nie każdy pasuje do danej taktyki a w sytuacji takiej jakiej jesteśmy to dla mnie nie jest szok co zobaczyłem. Ja raczej widzę jak Vuco reaguje na sytuację kadrową, a to że nie zawsze to zadziała...no cóż nie mamy 22 zawodników na poziomie i nie każdy jest w rytmie meczowym. Mamy mistrza na wyciągnięcie ręki, czy naprawdę warto forsować zawodników i grać na 100% gdy zaraz zaczynają się eliminację do europy? Jeżeli tak myślisz to gratuluję rozumu.

odpowiedz

Jeżyk1916 - 55 minut temu, *.atman.pl @Arek: A ty sobie nasraj na klatę odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tchorz Vukovic nie chce tytulu. Znowu taktyka wysranego ratlerka. Zamiast wyjsc wysoko pressingiem zaatakowac wieksza liczba graczy i to wygrac to sie skulili w obronie jak pi... Doskonale wiemy ze Legia potrafi dominowac tylko ten trener bez charakteru taka taktyke ustawia - wieteska kapitanem gosc bez jaj i charakteru ktory rok temu zawalil tytul.

W weekend ta sama taktyka juz nie da punktu. Znowu ten typ nam spie... tytul.



Gdyby dzis wygrali i z Piastem to bylby juz tytul, a tak bedzie tylko przewaga topniec przez "geniusza" strategii. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @atmosferic: przewaga po tym remisie akurat zrosła do 11 punktów odpowiedz

Haha - 1 godzinę temu, *.master.pl @atmosferic: czego oczekujesz od byłego asystenta Korony Kielce odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @singspiel: Co będziesz z debilem dyskutował! Żal odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pinokio trener na lata !!! odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.orange.pl Umówimy remis. Żadnej z drużyn nie zależało na wygranej odpowiedz

dommm - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl @Jeżyk1916 Na obronę też się nie nadaje. Walczy, to fakt ale sama walka to za mało. Nie ma umiejętności, a przede wszystkim wizji na boisku. Już pomijając te sytuacje, po których mogły paść bramki to miał wiele niecelnych podań. Ma takie klapki na oczach. Litwin to w ogóle nieporozumienie. Papiery na granie miał, ale to jest kolejny przykład, że wyróżniający się w lidze zawodnicy w Legii zawodzą. Oczywiście nie jest to regułą, ale sporo takich piłkarzy było. Dobra, nie ma co się już pastwić nad Cholewiakiem. Za dwa tygodnie, po zdobyciu mistrzostwa, nikt i tak tego meczu nie będzie pamiętał. A może jeszcze Vuko coś wystruga z tego drewna :) odpowiedz

Jeżyk1916 - 1 godzinę temu, *.atman.pl @dommm: Właśnie o tym mówię że nie ma co się pastwić nad nim. Moim zdaniem gorzej zagrał np Luqi, Karbownik czy nawet Antolic, który był ostatnio wyróżniającym się zawodnikiem. Wkurza mnie to po prostu, że wymagają od takiego człowieka nie wiadomo czego a później go jadą w necie bo zagrał na swoim poziomie. Przecież on więcej z siebie nie wyciągnie a to co pokazał dotychczas to jest i tak dużo. odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Aż zęby bolały od oglądania. Jakby człowiek przeniósł się w czasie do rundy finałowej z zeszłego roku. Emocje k... jak na grzybach odpowiedz

Warszawiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Piłkarz meczu, Lewczuk. Ważny punkt w tabeli. Może świadomość ciągłych kontuzji ciąży na Legionistach. Jak na naszym meczu kolega złamał nogę, to już do końca spotkania świadomość tego zdarzenia siedziała nam z tyłu głowy... Oby nie był to efekt słabego przygotowania po wznowieniu rozgrywek. Nie jest źle i powinniśmy doczołgać się do mistrzostwa. Drugiego miejsca życzę Lechowi a trzeciego Lechii, bo zawsze to większe miasto niż Gliwice i lepszy wizerunek w Europie. Pozdrawiam. odpowiedz

Brak napastnika - 1 godzinę temu, *.com.pl Legia niema dobrego napastnika



odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Brak napastnika : na chwilę obecną nie żadnego odpowiedz

Pablo33 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dajcie spokój Cholewiakowi. We wcześniejszych meczach był cenny na boisku, każdy może mieć słabszy dzień, a poza tym to starał się i świetnie, że jest w zespole. odpowiedz

Waldi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mecz zdecydowanie do zapomnienia, paździez zupełny. Ale ten remis to nie taki zły wynik, Piast przegrał, Lech też remis. Prosta sprawa, jak dobrze liczę: 11 punktów przewagi. 5 kolejek i można zdobyć maksymalnie 15 punktów. To wystarczy zwycięstwo i remis w tych pięciu ostatnich meczach :-) odpowiedz

PedroS-c - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Waldi: Wystarczy wygrana z Piastem i remis lub porażka Amiki we Wrocławiu. odpowiedz

Waldi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @PedroS-c: Tak, wiem. Masz rację :-) odpowiedz

Do PedroS-c - 1 godzinę temu, *.skybroadband.com Bez oglądania się na innych Legia powinna wygrać 2 mecze z 3 rozgrywanych u siebie; wtedy na pewno wystarczy.

odpowiedz

Polo - 1 godzinę temu, *.virginm.net Nawiązując do tytułu.Jak miały być gole,skoro Cholewiak zapomniał że piłka nożna to gra zespołowa.Ogólnie mecz bez jaj. odpowiedz

Murarz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Cholewiak weź sznur.......... dno i 3m mułu . Legio zrób coś bo my to już mamy w garści. Do boju Legio marsz...... odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Lewczuk najlepszy!!! A dziś to dopiero było widać jaki ten Cholewiak to kołek! Żenada! Chłopie trenuj trzy razy więcej! Dziś byłeś w A klasie!!! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Ten remis nie jest zły w kontekście plagi kontuzji i rezultatów z innych boisk. Nadal mamy komfort 3 spotkań, a do końca coraz bliżej. A mecz...do zapomnienia. odpowiedz

Krzysiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Slisz.

"Dobrze zainwestowane pieniądze".

No,ale pomalutku zbliżamy się do mistrzostwa.

Cholewiak.

Obejrzyj ten mecz kilka razy.

Legia OK. odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Spodziewałem się trudnego meczu, ale moim zdaniem Legia zagrała bardzo przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo.

Lewczuk kolejny, pewny mecz, dobrze wypadł Stolarski.

Trochę szkoda że nie udało się wygrać, mielibyśmy już 13 pkt przewagi, ale cóż, mamy 11 pkt przewagi i trzeba to docenić.

W sobotę liczę na zdecydowane zwycięstwo Legii i przypieczętowanie mistrzostwa. odpowiedz

Gclw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @WarszawskaOchota: zawiodę Cię, ale nawet jak zwyciężymy w sobotę to jeszcze nie przypieczętujemy mistrzostwa. odpowiedz

nba - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Gclw: Jak zwyciężymy a Lech wtopi we Wrocławiu to mistrz juz pewny. odpowiedz

Tpan - 2 godziny temu, *.222.12 Moja żona skomentowała poziom tego meczu w następujących słowach - "It's a disgrace to football" odpowiedz

Gclw - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Tpan: żona nie mówi po polsku? ???? odpowiedz

haha - 1 godzinę temu, *.master.pl @Gclw: długo w Anglii siedziała odpowiedz

dommm - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl @Jeżyk1916 Co z tego, że mu się chciało jak nie potrafi... Legia to za wysokie progi jak na taką "klasę". odpowiedz

Jeżyk1916 - 1 godzinę temu, *.atman.pl @dommm: Oczywiście że to nie ten poziom, ale w sytuacji kryzysowej jaka nastała nie mamy prawa go jechać po całości. Człowiek ściągnięty na zapchaj dziurę musi grać w jednym meczu na dwóch pozycjach po połowie, walczy, stara się a na forum dostaje zjeby...no sorry ale nikt nawet nie przypuszczał że on do tej pory tyle minut wyłapie. No nie mów tylko że novikovasa byś wolał (gdyby był zdrowy) bo padnę ze śmiechu. Chłopak jeszcze wyląduje na lewej obronie i będziesz dziękował że mamy kogoś takiego. odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Poziom meczu bez komentarza. Przewaga nad peletonem zwiększyła się o 1 punkt i to chyba jedyny plus. Gra Slisza to jakieś nieporozumienie. Na razie to drugi Masłowski. odpowiedz

Szelka - 2 godziny temu, *.chello.pl Oczywiście szału nie było, ale przy takiej ilości kontuzjowanych piłkarzy, to osiągnięty remis powinien satysfakcjonować. Chyba pierwszy raz od dłuższego czasu w wyjściowym składzie Legii zabrakło napastnika. Taktykę gry obraną przez Vuko oceniam pozytywnie. Pkt - to też zdobycz, szczególnie w Białymstoku. odpowiedz

PedroS-c - 2 godziny temu, *.chello.pl Redakcjo, dlaczego w relacji live napisaliście, że na mistrzostwo musimy poczekać do 4 lipca? Moim zdaniem do 28 czerwca... odpowiedz

PedroS-c - 2 godziny temu, *.chello.pl @PedroS-c: W sensie, że 28 czerwca będzie to już możliwe. My dzień wcześniej wygrywamy z Piastem a Lech nie wygrywa we Wrocławiu. Proste... odpowiedz

Tylko Legia - 2 godziny temu, *.centertel.pl @PedroS-c: Zgadza się do 28. Jeśli 27 wygramy z piastem i jeśli Lech 28 straci punkty ze śląskiem, to mamy Mistrzostwo. odpowiedz

PL - 2 godziny temu, *.t-com.hr Cholewiak a idź Pan w UJ... odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.tele2.se Dobry mecz na przetarcie zmiennikow odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Cholewiak takie sytuacje to chłopak

Na podwórku wykorzystuje

Ogarnij się żenada odpowiedz

Sebek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie przecież oni się umowili no remis i to jeszcze bezbramkowy odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebek: Z przebiegu gry tak to wyglądało. odpowiedz

pjoter - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Krótko, bo nie ma sensu się rozwodzić--mecz się odbyła!!! Dobranoc. odpowiedz

Kipkorir - 2 godziny temu, *.chello.pl Przy tak słabej grze oraz wynikach innych spotkań, ten remis trzeba traktować jak sukces. odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Cholewiak spieprzył 3 kontry.

Jedną 2 na 1 i dwie 3 na 2 odpowiedz

Jeżyk1916 - 2 godziny temu, *.atman.pl @Kaktus: Tak zje...ł ale w tym meczu jemu się najbardziej chciało grać...w przeciwieństwie do innych. odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.master.pl Ale kopanina! odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Najlepsze z dzisiejszego meczu to że mamy jeden punkt resztę lepiej przemilczeć odpowiedz

Tylko Legia - 2 godziny temu, *.194.12 To co dziś odstawiał Cholewiak to po prostu kryminał... odpowiedz

Jeżyk1916 - 2 godziny temu, *.atman.pl @Tylko Legia: Piszesz o człowieku któremu chyba najbardziej zależało na wygranej. Reszta przeszła obok meczu...no może oprócz Lewczuka odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ŻENADA odpowiedz

Gclw - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A jak tu strzelać gole jak nie mamy napastnika... odpowiedz

