Cholewiak: Szanujemy ten punkt

Środa, 24 czerwca 2020 r. 23:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Mentalnie byłem przygotowany na to, że zagram na skrzydle. Niestety Tomas doznał pechowej kontuzji, więc szybko musiałem sobie przypomnieć założenia gry na pozycji napastnika - powiedział po meczu Mateusz Cholewiak.



- Na "dziewiątce" było dużo walki z obrońcami i więcej gry tyłem do bramki. Ja najlepiej czuję się na boku boiska. W końcówce wróciłem na skrzydło i wyprowadziliśmy kilka kontr. Szkoda, że żadna z tych sytuacji nie dała nam punktów. Cieszmy się jednak z tego, że udało się zdobyć punkt. Skoro nie mogliśmy wygrać, to należy go szanować. Po wyniku Piasta nie było mowy o rozluźnieniu. Jagiellonia po prostu zagrała dobry mecz - dodał legionista.