Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Najwyższą notę za środowy mecz w Białymstoku przyznaliście Igorowi Lewczukowi. Występ stopera Legii oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy uzyskali noty na średnim lub niskim poziomie. W sumie oceniało 517 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,2. Lewczuk 4,3 Wieteska 3,6 Majecki 3,3 Stolarski 3,3 Wszołek 3,3 Karbownik 3,2 Antolić 3,2 Gwilia 3,1 Andre Martins 2,9 Luquinhas 2,9 Slisz 2,8 Cholewiak 2,8 Rosołek 2,7

Simon - 1 godzinę temu, *.155.3 Man nadzieję, że z tym Boharem to kit, nie ten rozmiar kapelusza... odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.mm.pl Gdyby ten cymbał Cholewiak zamiast kiwać się bez sensu wcześniej podawał (przy co najmniej trzech akcjach), to ktoś rozsądny by strzelił bramkę. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Legionista: gdyby miał doświadczonego trenera to pewnie i umiejętności by wzrosły. odpowiedz

WIDZ - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Arek: Ty tak poważnie, czy ćwiczysz do stand up-u? odpowiedz

