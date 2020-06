W sobotę 27 czerwca, w dniu meczu z Piastem Gliwice, swoje 27. urodziny obchodzi Luis Rocha . Portugalczyk urodził się w Gavião w 1993 roku. Rocha trafił do Legii w styczniu 2019 roku, podpisują półtoraroczny kontrakt. Do tej pory rozegrał dla Legii 26 meczów. Z okazji urodzin życzymy Luisowi dużo zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, a także mistrzostwa i Pucharu Polski z Legią!

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ten cymbał jeszcze jest w Legii? Pogonić do Hiszpanii. odpowiedz

