30. urodziny Antolicia

Wtorek, 30 czerwca 2020 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

30 lat temu urodził się Domagoj Antolić. Pomocnik Legii urodzony w Zagrzebiu był związany przez lata z lokalnymi klubami. Ponikve, Lokomotiva czy Dinamo były dla niego piłkarskim domem aż do 2018 roku, kiedy to trafił do Warszawy. Od tego czasu rozegrał 83 mecze w koszulce z eLką na piersi i zdobył 4 bramki. Na swoim koncie ma również jeden tytuł mistrza Polski oraz wygranie Pucharu Polski.



Z okazji urodzin życzymy jubilatowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią. Sto lat "Antola"!