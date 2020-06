Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

wcale nie - 27 minut temu, *.vectranet.pl slusznie bo skoro mozna rozegrac zalegly mecz pp to i mozna rozegrac zalegly mecz z ostroda odpowiedz

Maciek - 40 minut temu, *.chello.pl Żałosne że taki klub jak Legia nie potrafi zebrać 14 piłkarzy do rozegrania meczu. To zaprzecza temu całemu zamieszaniu z chęcią dogrania ligii. Teraz można powiedzieć,że nie macie składu na puchar,to tym bardziej nie ma założenia,że byłby skład na mecz z Sokołem. Legia dziady w tym przypadku. odpowiedz

lob - 27 minut temu, *.chello.pl @Maciek: ty amikowski trolu...Won z tej strony do posrania......... odpowiedz

Wlodarz77 - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Powodów może być kilka. Pierwszym może być protest przeciwko nie pozwoleniu rozegrnaia zaległego meczu z Sokołem. Drugim powodem może być plaga kontuzji: bramkarze: Cierzniak, Majecki za chwilę odchodzi do Monaco zostaje tylko Muzyk, obrona kontuzje: Vesovic, Remy, Rocha za chwile odchodzi koniec kontraktu, jak dobrze pamiętam Jedzą jest o jedną zotka kartkę od zawoezebia na dwa mecze, w pomocy nie jest źle bo nie ma żadnych kontuzji, za to w ataku kontuzja goni kontuzje: Kante, Rosołek, Sanogo, zostaje nam tylko Pekhart więc trzeba sięgać po chłopaków z rezerw. A ja dokładnie nie wiem jakie są zasady sanitarne w meczach niższych lig ale może obawiają się korona wirusa bo cześć chłopaków z zezerw jest w szerokiej kadrze pierwszej drużyny odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Absurdalnym jest fakt, iż mogli zagrać z Mazovią, a nie mogli z Sokołem. Logika rudych debili jest powalająca. odpowiedz

Olaf - 37 minut temu, *.vectranet.pl @vadisodjidjiaofoe: rzeczywiście!! Nasi chyba zrezygnowali z powodów sanitarnych - żeby ew. przy obecnych konntuzjach ktoś z Legii II mógł zagrać w Legii I... odpowiedz

Gepetto - 1 godzinę temu, *.chello.pl Foch i lęk, że trzeba będzie dograć sezon rezerwami ? odpowiedz

bum - 48 minut temu, *.135.90 @Gepetto: u was w posnaniu glebokie rezerwy od paru lat... o czym mowa. Po co prowokacjajak na koncu wygladasz na idiote hehe odpowiedz

bum - 48 minut temu, *.135.90 @Gepetto: u was w posnaniu glebokie rezerwy od paru lat... o czym mowa. Po co prowokacjajak na koncu wygladasz na idiote hehe odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl To co odstawiają jest żałosne i nas ośmiesza.

odpowiedz

Greq - 2 godziny temu, *.gov.pl To tylko woda na młyn Ostródy. Patrzcie jednak nie da się rozegrać meczu. Sami się wyłożyli. odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl I dobrze, niech rudy Boniek gra teraz sam ze sobą................ odpowiedz

ciekawy - 2 godziny temu, *.orange.pl Bo ? odpowiedz

Cafu - 2 godziny temu, *.gov.pl Z powodu ??? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.