Z obozu rywala

Jagiellonia przed meczem z Legią

Wtorek, 23 czerwca 2020 r. 21:46 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W środę legioniści będą gościć w Białymstoku, gdzie zmierzą się z Jagiellonią. Zespół z Podlasia zajmuje aktualnie piąte miejsce w ligowej tabeli i wciąż liczy się w walce o europejskie puchary.



Jagiellonia do czwartego Śląska traci dwa oczka, za to do trzeciego Lecha, który zajmuje miejsce premiowane grą w eliminacjach Ligi Europy, pięć punktów. W grupie mistrzowskiej ścisk jest spory, ponieważ zajmująca ósme miejsce Pogoń do „Jagi” traci dwa oczka. Aktualnie Jagiellonia zdobyła 43 bramki, co jest trzecim najlepszym wynikiem w pierwszej ósemce. Więcej goli strzelili jedynie Legia i Lech. Białostoczanie stracili za to 40 goli, a więc gorszy wynik zanotowała jedynie Lechia.



Najlepszym strzelcem zespołu z Podlasia jest Jesus Imaz, który na swoim koncie ma jedenaście trafień oraz trzy asysty. Warto dodać, że po ligowej przerwie Hiszpan nie powiększył jeszcze swojego dorobku bramkowego. Drugim najlepszym strzelcem „Jagi” był 21-letni Patryk Klimala, który w rundzie jesiennej zdobył siedem bramek. Zimą piłkarz wyjechał do szkockiego Celtiku, gdzie nie łapie się do składu. Pięć trafień na swoim koncie ma 19-letni Bartosz Bida. Snajper po kwarantannie zdobył dwie bramki.



Po ligowej przerwie Jagiellonia radzi sobie przyzwoicie. Najpierw skromnie ograła Cracvoię, po czym na własnym boisku zremisowała z Wisłą Płock. Następnie ograła ŁKS i poległa w starciu z Piastem Gliwice. W pierwszym meczu rundy mistrzowskiej przyszło im rywalizować z Cracovią, która w tym roku radzi sobie fatalnie. Po pierwszej połowie „Jaga” skromnie wygrywała po bramce Ivana Runje, a po zmianie stron prowadzenie podwyższył Bartosz Bida. Krakowianie zdołali zdobyć bramkę kontaktową, jednak było to ich jedyne trafienie w tym meczu.



1-0 Cracovia (w)

2-2 Wisła Płock (d)

3-0 ŁKS (w)

0-2 Piast Gliwice (d)

2-1 Cracovia (w)



Do tej pory Legia z Jagiellonią mierzyła się 44 razy, z czego legioniści wygrali 19 meczów. Jagiellonia lepsza była 10 razy, za to remis padał 19-krotnie. W aktualnym sezonie najpierw na Podlasiu padł bezbramkowy remis, po czym w Warszawie ekipa Aleksandara Vukovicia zwyciężyła aż 4-0. Warto dodać, że w tamtym spotkaniu zadebiutował Thomas Pekhart, który swoją bramką postawił kropkę nad "i". Ostatni raz legioniści w Białymstoku wygrali w listopadzie 2016 roku. Wtedy "Wojskowi" pokonali swojego rywala 4-1, pomimo że po pierwszej połowie przegrywali. Od tamtego czasu warszawiacy na Podlasiu gościli sześciokrotnie, jednak ani razu nie udało im się pokonać przeciwnika.







Lista pauzujących graczy w Jagiellonii jest niewielka. Z pewnością na boisko nie wybiegnie kontuzjowany Bartosza Kwiecień. Prawdopodobnie szkoleniowiec "Jagi" nie skorzysta również z golkipera Dejana Ilieva.