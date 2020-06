Astiz przedłużył kontrakt z Legią

Wtorek, 23 czerwca 2020 r. 16:57 źródło: legia.com

Iñaki Astiz przedłużył kontrakt z Legią Warszawa do 30 czerwca 2021 roku. Obrońca miał ze stołecznym klubem umowę ważną do 30 czerwca br.



- Bardzo cieszę się, że kolejny rok będą grał w tak wspaniałym klubie. Jestem szczęśliwy i zadowolony, ale jednocześnie moje myśli krążą przy tym, że w najbliższych tygodniach mamy bardzo ważne mecze i musimy się na nich skoncentrować. Tworzymy dobrą drużynę i czujemy się jak rodzina - jeden zawodnik wspiera drugiego. Nadal moja rola będzie polegać również na pomaganiu młodszym zawodnikom w zaadoptowaniu się do zespołu. Chcę, żeby jak najwięcej skorzystali z treningów pierwszej drużyny, dobrze pracowała ich głowa i zostali lepszymi piłkarzami w przyszłości - mówi Inaki Astiz.



- Obecność Inakiego w naszym zespole, w naszej szatni to ważny element budowania zespołu, który walczy o najwyższe cele. Nawet kiedy znajduje się na drugim planie, to jego mentalność, odpowiedzialność i zaangażowanie ma ogromny wpływ na sukcesy klubu. Jako doświadczony zawodnik nie tylko pomaga nam na boisku, ale i stanowi wzór i wsparcie dla młodzieży, na której w obecnych czasach ciąży ogromna presja - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa, Radosław Kucharski.