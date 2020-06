Justin Bibbins zawodnikiem Legii

Środa, 24 czerwca 2020 r. 09:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała kolejnego zawodnika - dzisiaj ogłoszono podpisanie kontraktu z 24-letnim rozgrywającym z USA, Justinem Bibbinsem. Mogący grać również jako rzucający obrońca, przed dwoma laty z powodzeniem występował w polskiej ekstraklasie w barwach Polpharmy, notując w rozgrywkach 2018/19 średnio 17,7 pkt. i 5,9 astysty, trafiając za 3 ze skutecznością 33 procent. W trzech spotkaniach przeciwko Legii, Bibbins zdobył wówczas 18, 20 i 22 punkty.



Bibbins przed przyjazdem do Polski występował na amerykańskich uczelniach Long Beach State i Utah. W sezonie 2019/20 Bibbins występował w serbskim KK Mladost Admiral Zemun (6 meczów, średnio 18,5 pkt. i 5,5 as.) oraz węgierskim Zalakeramina ZTE (11 meczów, średnio 15,8 pkt. i 4,9 as.).



- Możliwość gry w Legii Warszawa jest okazją z której nie mogłem nie skorzystać. Pamiętam mecze z Legią, gdy byłem zawodnikiem Polpharmy, to były zawsze zacięte, trudne spotkania, drużyna zawsze mogła liczyć na głośnych fanów. Uważam, że zdołałem poczynić postępy w stosunku do poprzedniego sezonu w którym grałem w Energa Basket Lidze. Jestem mądrzejszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym, kibice nadal mogą liczyć na moją szybkość i energię - powiedział Justin Bibbins, nowy koszykarz Legii.



- Justin Bibbins to młody zawodnik, znający realia polskiej ligi. Ma za sobą świetny sezon w Polpharmie, jest bardzo szybki, zadziorny, niewysoki, ale potrafiący bardzo dobrze zorganizować grę, minąć pierwszą linię obrony. Wykorzystuje swoje atuty czyli szybkość i decyzyjność. Zdobywa dużo punktów, ale równiez często kreuje pozycje dla swoich kolegów z zespołu. Sądzę, że będzie dla nas bardzo przydatnym zawodnikiem, na pewno jest głodny gry i chce się przypomnieć polskim kibicom w jak najlepszy sposób - ocenił nowego gracza naszego klubu, trener koszykarskiej Legii, Wojciech Kamiński.







Imię i nazwisko: Justin Bibbins

Data i miejsce urodzenia: 23.01.1996 (24 lata), Torrance, Kalifornia (USA)

Wzrost: 173 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający obrońca



Dotychczasowe kluby:

2019/20: ZTE KK Zalakeramia (Węgry): 11 meczów, śr. 32,2 min., 15,8 pkt., 2,0 zb., 4,9 as.

2019/20: KK Mladost Admiral Zemun (Serbia)| 6 meczów, śr. 31,1 min., 18,5 pkt., 2,1 zb., 5,5 as.

2018/19: Polpharma Starogard Gd. (EBL): 29 meczów, śr. 28,4 min., 17,7 pkt., 3,3 zb., 6,0 as.

2017/18: Utah Utes (NCAA): 35 meczów, śr. 34,9 min., 14,8 pkt., 2,9 zb., 4,6 as.

2016/17: Long Beach State (NCAA): 33 mecze, śr. 32,8 min., 13,1 pkt., 3,2 zb., 4,6 as.

2015/16: Long Beach State (NCAA): 33 mecze, śr. 31,1 min., 11,9 pkt., 3,1 zb., 4,9 as.

2014/15: Long Beach State (NCAA): 33 mecze, śr. 7,8 min. , 1,2 pkt., 0,4 zb., 0,8 as.





Bibbins (w barwach Polpharmy) kontra Linowski - fot. Woytek