Bilans Legii z sześciu ostatnich wizyt w Białymstoku jest delikatnie mówiąc nieciekawy - 4 remisy i 2 porażki. Aktualnie zespół Aleksandara Vukovicia pewnie zmierza po tytuł mistrzowski, więc liczymy na to, że uda im się tę złą passę przełamać. Eksperci Fortuny kurs na zwycięstwo "Wojskowych" ustalili na 1,82 . Wygrana gospodarzy to kurs 4,65 . JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - LEGIA WARSZAWA Kursy: 1 4.65 X 4.00 2 1.82 Ostatnie mecze Legii z Jagiellonią: 22.02.2020 - Legia 4-0 Jagiellonia 13.09.2019 - Jagiellonia 0-0 Legia 15.05.2019 - Jagiellonia 1-0 Legia 03.04.2019 - Legia 3-0 Jagiellonia 26.10.2018 - Jagiellonia 1-1 Legia 06.05.2018 - Jagiellonia 0-0 Legia 27.02.2018 - Legia 0-2 Jagiellonia Wszystkie kursy na mecz Jagiellonia - Legia

