Nowa kolekcja w sklepie Żyleta

W kibicowskim sklepie Żyleta pojawiła się nowa kolekcja, w której dominują casualowe produkcje. W sprzedaży pojawiły się nowe wzory białych koszulek polo - w wersji zarówno męskiej, jak i kobiecej (100 zł). Do kupienia także białe t-shirty z dyskretną Żyletką, również z kieszonką, oraz czarna koszulka Warriors (80 zł). Ponadto w nowej kolekcji pojawił się kolejny longsleeve (90 zł), trzy nowe wzory czapek z daszkiem (45 zł) oraz worek (40). Kolekcja została zaprojektowana we współpracy z UZL. Całą kolekcję można obejrzeć tutaj , a zamówienia przyjmowane są zarówno w sklepie internetowym, jak i stacjonarnym przy Łazienkowskiej (wejście w pobliżu Żylety). 20 procent ze sprzedaży wszystkich rzeczy z nowej kolekcji, przekazane zostanie na wsparcie ruchu ultras na Legii.

Pytanie - 49 minut temu, *.19.18 Wcześniejszą kolekcję reklamował Siekiera, to czemu teraz Malik Montana nie pozuje? odpowiedz

