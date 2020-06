Zerwane ścięgno Sanogo, kolejny uraz Novikovasa, bez Kante do końca sezonu

Kontuzje nie omijają piłkarzy stołecznego klubu. Jak już informowaliśmy na ponad pół roku z gry wypadł Marko Vesović , długa przerwa czeka także Vamarę Sanogo , który w niedzielę zerwał ścięgno Achillesa. Francuz dopiero wrócił do gry po zerwanym w lipcu 2019 więzadle w kolanie. Jak informuje Przegląd Sportowy, do końca sezonu z gry wykluczony będzie także Jose Kante . W spotkaniu ze Śląskiem Gwinejczyk skręcił staw skokowy i czeka go sześć tygodni przerwy. Ze składu na dwa tygodnie wypadł także Arvydas Novikovas , który naciągnął mięsień płaszczkowaty łydki. Tuż przed wznowieniem rozgrywek Litwin także leczył uraz i nie był brany pod uwagę przy ustalaniu składu aż do meczu z Górnikiem Zabrze. Izabela Koprowiak z Przeglądu Sportowego dodała na Twitterze także, że nie trener Aleksandar Vuković nie będzie mógł skorzystać z Mateusza Praszelika . Nadal nadal kontuzjowany jest także Williama Remy .

