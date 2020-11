Biblioteka legionisty: Trenerski chleb

Książka Andrzeja Jucewicza zatytułowana "Trenerski chleb" przedstawia wybitnych trenerów, którzy prowadzili reprezentacje Polski w różnych dyscyplinach, osiągając niemałe sukcesy. Sporo z nich szkoliło w reprezentacjach zawodników Legii, która przez lata dostarczała wielu wybitnych sportowców w różnych dyscyplinach sportu. Część z tych szkoleniowców zresztą miało okazję pracować w Legii jako trenerzy klubowi danych sekcji (m.in. Górski i Wagner), bądź zawodnicy (Górski, Roguski) lub też inni pracownicy sekcji (Bolesław Bogdan przez wiele lat był kierownikiem sekcji pięcioboju nowoczesnego Legii). W książce opisane zostały takie postacie jak Kazimierz Górski (piłka nożna), Feliks Stamm (boks), Jan Mulak (lekkoatletyka), Hubert Wagner (siatkówka), Zygmunt Szelest (rzut oszczepem), Janos Kevey (szermierka), Klemens Roguski (podnoszenie ciężarów), Henryk Łasak (kolarstwo), Janusz Tracewski (zapasy), Włodzimierz Puzio (lekkoatletyka), Zdzisław Dudzik (lotnictwo), Bolesław Bogdan (pięciobój). Każdej z nich poświęcony jest osobny rozdział. Zdecydowanie najwięcej miejsca autor poświęcił Górskiemu, Stammowi, Mulakowi i Wagnerowi. Jednak o każdym ze szkoleniowców kadry narodowej, dowiemy się co nieco. Na koniec publikacji zamieszczono kilkanaście fotografii wspomnianych trenerów (nie wszystkich). Krótka to lektura, ale na pewno dla wielu czytelników młodego pokolenia, dająca możliwość poznania trenerów, którzy mieli okazję prowadzić czołowych polskich sportowców w latach ich największej świetności. Tytuł: Trenerski chleb Autor: Andrzej Jucewicz Wydawnictwo: Sport i Turystyka Rok wydania: 1986 Liczba stron: 144 Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.