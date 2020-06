Komentarze (12)

news - 5 minut temu, *.17.125 WLODARCZY?WEJDZIE? odpowiedz

Pawciu - 19 minut temu, *.orange.pl Az strach Rosolka wysylac na boisko... To nie przydakek, to plaga odpowiedz

Blady - 26 minut temu, *.jmdi.pl Wiadomo jaka ta kontuzja jak groźna? odpowiedz

Kedar1985 - 3 minuty temu, *.tpnet.pl @Blady: Podobno zwykłe naciagniecie mięśnia. odpowiedz

Bln - 35 minut temu, *.chello.pl Choćby w zespole byłoby 20 napastników to w chyba wszyscy byliby kontuzjowani odpowiedz

Mati - 36 minut temu, *.orange.pl Może czas na młodego Włodarczyka? odpowiedz

jasiek - 36 minut temu, *.play-internet.pl Już wiadomo dlaczego Jedzą i Gruzin zaczęli na ławce. Jak tak dalej pójdzie to nie dogramy sezonu odpowiedz

Snowman - 38 minut temu, *.plus.pl Brawo dla trenera przygotowania fizycznego!!! To już raczej nie jest pech..... odpowiedz

Ewelina - 39 minut temu, *.play-internet.pl Nie wiadomo czy śmieć się czy płakać. Legia Warszawa wyjdzie bez napastnika gdyż nie ma żadnego sprawnego. odpowiedz

Kaktus - 39 minut temu, *.tpnet.pl Zdaje się że ktoś ostatnio powiedział, że mamy coraz lepsze przygotowanie fizyczne i dlatego jest mało kontuzji... odpowiedz

Wolfik - 41 minut temu, *.mm.pl Kur.... to już zaczyna być żałosne. odpowiedz

lucho_83 - 41 minut temu, *.chello.pl Sanogo kontuzja, Kante kontuzja, teraz Pekhart...ja prdl!!!!!!!! odpowiedz

