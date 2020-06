Marciniak sędzią meczu z Piastem

Szymon Marciniak został wyznaczony do sędziowania meczu 33. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice. W obecnym sezonie arbiter z Płocka prowadził 5 meczów stołecznego zespołu. Piastowi sędziował 3 razy. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Paulina Baranowska, sędzią technicznym będzie Tomasz Marciniak, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Gil i Marcin Borkowski. Obsada sędziowska 33. kolejki: Raków Częstochowa - Arka Gdynia, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Zagłębie Lubin - Korona Kielce, sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Wisła Płock - ŁKS Łódź, sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa) Legia Warszawa - Piast Gliwice, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Górnik Zabrze - Wisła Kraków, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Śląsk Wrocław - Lech Poznań, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Cracovia - Pogoń Szczecin, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)

Fryzjer - 18 minut temu, *.tpnet.pl Piłkarski Poker wiecznie żywy :) odpowiedz

Marcin - 20 minut temu, *.151.5 Karny albo czerwona na bank.Karny dla Piasta,czerwona dla Legii.Pytanie do redakcji.Jak jest rekord zawodnika w Legii,który od debiutu czekał na gola,chodzi mi o ilość meczy? odpowiedz

ben - 31 minut temu, *.inetia.pl On przynosi pecha i coraz mniejsze możliwości rotacji składem odpowiedz

Greg61 - 42 minuty temu, *.tpnet.pl Znowu ten drukarz tylko jeszcze frankowskiego brakuje w VAr-ze odpowiedz

KAMIL - 49 minut temu, *.com.pl trzeba obstawić karnego i czerwoną w tym meczu :D odpowiedz

Rafał Duda - 56 minut temu, *.t-mobile.pl 8 żółtych kartek i Ty never touch odpowiedz

Ciekawy - 56 minut temu, *.plus.pl Sprawa jasna! Jędza i Karbo kartki... Duże prawdopodobieństwo karnego dla Piasta... Niech wygrają z Gliwicami to cały ten PZPN krew zaleje.... odpowiedz

Nostradamus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jędza wylatuje za 2 żółtka i karny z kapelusza dla Piasta, Majecki oczywiście rzuci się w lewo a Felix strzeli w prawy róg. Przypilnowane 1:0 dla Piasta, ale na szczęście i tak mamy mistrza! odpowiedz

