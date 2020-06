33. kolejka Ekstraklasy. Punkt do mistrzostwa!

Od piątku do poniedziałku rozgrywane są mecze 33. kolejki Ekstraklasy. W piątek Raków pokonał Arkę, a Zagłębie okazało się lepsze od Korony. Zespoły z Gdyni i Kielc mogą już chyba oswajać się z myślą, że w przyszłym sezonie nie zagrają na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W sobotę Legia podzieliła się punktami z Piastem. W niedzielę trzeci Lech zremisował we Wrocławiu ze Śląskiem. Te wyniki spowodowały utrzymanie status quo w ligowej tabeli i powodują, że legionistom wystarczy zdobyć jeden punkt w ostatnich czterech spotkaniach, by cieszyć się z tytułu mistrza Polski! Kolejkę zakończy mecz Cracovii z Pogonią. 33. kolejka: Piątek 26.06. Raków Częstochowa 3-2 Arka Gdynia Zagłębie Lubin 2-1 Korona Kielce Wisła Płock 2-0 ŁKS Łódź Legia Warszawa 1-1 Piast Gliwice Górnik Zabrze 1-2 Wisła Kraków Jagiellonia Białystok 1-2 Lechia Gdańsk Śląsk Wrocław 2-2 Lech Poznań Poniedziałek 29.06. godz. 18:00 Cracovia - Pogoń Szczecin (C+ Sport) 1 2.07 X 3.37 2 4.05 Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

dodaj

W0jtas - 45 minut temu, *.vodafone-ip.de Oby się nie podpalili i w Poznaniu mistrza niech świetują odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Znowu zdobedziemy mistrzostwo słabością tej ligi.Przed pandemią jeszcze coś grali.Były fajne wyniki i dało się to oglądać.Obecnie to męczarnie i oczy bolą od patrzenia.

Dobrze,że Piast nie gra w rundzie mistrzowskiej tak jak w tamtym sezonie bo znowu obeszli byśmy się smakiem. odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net W Poznaniu półki z maścią na ból dupy znowu opustoszeją :) odpowiedz

Antyberg - 46 minut temu, *.centertel.pl @(L)egia: W ostatnim czasie fabryki podobno nie wyrabiają się z produkcją... ;) ... Tak schodzi towar w Poznaniu! odpowiedz

Iron - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie oglądać się na nikogo. Robić swoje, do meczu jest 6 dni. Obecna forma - piach ale korzystny wynik w Poznaniu zrekompensuje wszystko. Najlepsza słaba Legia w słabej lidze niestety nie zajdzie daleko, chociaż z drugiej strony jeśli nie My to kto. odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl Wyczłapane mistrzostwo !! odpowiedz

Polak - 1 godzinę temu, *.chello.pl @...: hahahaha każdy tu wie że jesteś kibicem łacha. Won pyrko do siebie i zakup se maść na ból czterech liter. odpowiedz

Ciechanowianin - 1 godzinę temu, *.orange.pl I dobrze i zle ze tacy frajerzy graja w tej lidze ze oddaja tytul. Dobrze bo Legia wygrywa, zle bo oni sie skompromituja na peryferiach, podobnie jak Legia zreszta. Legia naprawde gra piach w tej rundzie mistrzowskiej ale ta przewaga moze starczyc. odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kolejny Mistrz zdobyty w Poznaniu. Oby :)

Ciekawe czy i tym razem kibice Lecha spalą stadion :P odpowiedz

ksieciunio - 27.06.2020 / 19:46, *.chello.pl i kicha............ nasz prawy pomocnik na mniej niż "0" odpowiedz

SF - 27.06.2020 / 14:50, *.tpnet.pl W koncu musimy wygrac z tym Piastem ! Powodzenia LEGIO ! LEGIA 2-0 Piast !! odpowiedz

maniek78 - 27.06.2020 / 13:08, *.chello.pl My wygrywamy Lech wygrywa.Z Lechem przegrywamy.Mistrzostwo świętujemy po meczu z Cracovia.Tak będzie mówię Wam. odpowiedz

Waldi - 26.06.2020 / 15:18, *.inetia.pl Czuję, że Legia wygra z Piastem, bo wygrać musi, jest po prostu piłkarsko lepsza. Nie będzie łatwo ale wygrają. Myślę, że mecz będzie podobny do tego ze Śląskiem. Legia będzie bardzo uważna z tyłu, żeby nie stracić bramki a z przodu nie będzie sunął atak za atakiem. To będzie wyrachowana gra na wynik niekoniecznie na ładny futbol dla oka. Taka będzie taktyka Vuko. Stawiam 1:0 lub 2:0. Do boju LEGIO!!! Po mistrza !!! odpowiedz

Władeczek - 26.06.2020 / 11:13, *.netfala.pl Czuje faken nosem i uszami, że w niedzielę bedziemy świętować na rynku faken. Popatrzcie Legia wygra z Piastem z palcem w brudnym i śmierdzącym miejscu. Śląsk pogoni łacha we Wrocławiu, bo dzięki wygranej z Cracovią gra o puchary. W niedzielę będzie mistrz. Dzisiaj jade do Biedry po skrzynke maciory, sąsiad bedzie, a może i szwagier to będą duże potrzeby. odpowiedz

Władek powalony - 26.06.2020 / 11:29, *.kompex.pl Ale jestes żalowy mordo odpowiedz

proxy - 26.06.2020 / 11:40, *.virginm.net @Władeczek: kim my ukąsimy tego piasta. Byłbym optymistą gdyby nie, ze mam problemy kadrowe. A tak w ogóle kante powinien zostać sprzedany, gdziekolwiek za ilekolwiek odpowiedz

Jano - 26.06.2020 / 14:26, *.orange.pl @proxy: I tak nie może Kante grać więc po co drążysz,nie skreślaj człowieka za jedną głupotę,bo jak wyglądałoby nasze życie gdyby wszyscy tak myśleli i za jeden jakiś głupi uczynek nasi znajomi i bliscy od nas się odwrócili,nigdy w życiu nic głupiego nie zrobiłeś?Nigdy nikt ci nie wybaczył zamiast odwrócić się na całe życie?Chłop zrobił głupotę w nerwach ale potem przeprosił , wybacz mu bo to między innymi jego gra i bramki sprawiły że dziś każdy z nas ma pół lodówki(wiadomo czego :)) na sobotę.pozdro. odpowiedz

cLa - 27.06.2020 / 12:14, *.vectranet.pl @Władeczek:

jesteś słaby jak sik pająka dzbanie! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.