33. kolejka Ekstraklasy. Remis na szczycie

ksieciunio - 2 godziny temu, *.chello.pl i kicha............ nasz prawy pomocnik na mniej niż "0" odpowiedz

SF - 7 godzin temu, *.tpnet.pl W koncu musimy wygrac z tym Piastem ! Powodzenia LEGIO ! LEGIA 2-0 Piast !! odpowiedz

maniek78 - 8 godzin temu, *.chello.pl My wygrywamy Lech wygrywa.Z Lechem przegrywamy.Mistrzostwo świętujemy po meczu z Cracovia.Tak będzie mówię Wam. odpowiedz

Waldi - 26.06.2020 / 15:18, *.inetia.pl Czuję, że Legia wygra z Piastem, bo wygrać musi, jest po prostu piłkarsko lepsza. Nie będzie łatwo ale wygrają. Myślę, że mecz będzie podobny do tego ze Śląskiem. Legia będzie bardzo uważna z tyłu, żeby nie stracić bramki a z przodu nie będzie sunął atak za atakiem. To będzie wyrachowana gra na wynik niekoniecznie na ładny futbol dla oka. Taka będzie taktyka Vuko. Stawiam 1:0 lub 2:0. Do boju LEGIO!!! Po mistrza !!! odpowiedz

Władeczek - 26.06.2020 / 11:13, *.netfala.pl Czuje faken nosem i uszami, że w niedzielę bedziemy świętować na rynku faken. Popatrzcie Legia wygra z Piastem z palcem w brudnym i śmierdzącym miejscu. Śląsk pogoni łacha we Wrocławiu, bo dzięki wygranej z Cracovią gra o puchary. W niedzielę będzie mistrz. Dzisiaj jade do Biedry po skrzynke maciory, sąsiad bedzie, a może i szwagier to będą duże potrzeby. odpowiedz

Władek powalony - 26.06.2020 / 11:29, *.kompex.pl Ale jestes żalowy mordo odpowiedz

proxy - 26.06.2020 / 11:40, *.virginm.net @Władeczek: kim my ukąsimy tego piasta. Byłbym optymistą gdyby nie, ze mam problemy kadrowe. A tak w ogóle kante powinien zostać sprzedany, gdziekolwiek za ilekolwiek odpowiedz

Jano - 26.06.2020 / 14:26, *.orange.pl @proxy: I tak nie może Kante grać więc po co drążysz,nie skreślaj człowieka za jedną głupotę,bo jak wyglądałoby nasze życie gdyby wszyscy tak myśleli i za jeden jakiś głupi uczynek nasi znajomi i bliscy od nas się odwrócili,nigdy w życiu nic głupiego nie zrobiłeś?Nigdy nikt ci nie wybaczył zamiast odwrócić się na całe życie?Chłop zrobił głupotę w nerwach ale potem przeprosił , wybacz mu bo to między innymi jego gra i bramki sprawiły że dziś każdy z nas ma pół lodówki(wiadomo czego :)) na sobotę.pozdro. odpowiedz

cLa - 9 godzin temu, *.vectranet.pl @Władeczek:

jesteś słaby jak sik pająka dzbanie! odpowiedz

