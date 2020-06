Legia SA przejmuje Legia Holding

Właściciel Legii Warszawa dokona w najbliższym czasie uproszczenia w strukturze własnościowej klubu. W 2014 roku Legię od ITI wykupiła spółka Legia Holding sp. z.o.o., w której od początku większość akcji posiadał Dariusz Mioduski, a mniejszościowymi współwłaścicielami byli Bogusław Leśnodorski i Maciej Wandzel. W 2017 roku Mioduski wykupił wszystkie udziały Leśnodorskiego (20%) i Wandzla (20%) i posiada 100% udziałów w Legia Holding, która pod względem formalnym jest 100% właścicielem Legii Warszawa. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Legia Holding sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Legia Warszawa SA) za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Jedynym wspólnikiem Legia Holding sp. z o.o. jest Dariusz Mioduski, a kapitał zakładowy tej spółki wynosi 8 mln zł. Decyzja o przejęciu spółki matki przez spółkę córkę została podjęta 30 marca 2020 roku. Kapitał zakładowy Legia Warszawa SA, który wynosi 12 mln zł, nie zostanie podniesiony. Po połączeniu spółki Dariusz Mioduski otrzyma dodatkowe uprawnienia osobiste w spółce przejmującej takie jak: uprawnienie do powoływania i odwoływania członków zarządu, wskazywania prezesa i wiceprezesów, zatwierdzanie regulaminu zarządu, ustalanie wynagrodzeń członków zarządu a także powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej spółki.

Szymon - 6 minut temu, *.chello.pl Dawno Pudla na antenie nie było i co wynikło..... ble ble ble jak w tvp3 info, gdy te cwane ryje ubiegające się o tron w Polsce dają głos. Info te powinno lecieć na pasku na tym forum. Ot rzeczywistość z którą Janusze i Grażyny nie nic wspólnego odpowiedz

Rafał - 11 minut temu, *.chello.pl Pogmatwana sprawa. Cały kapitalizm jest zagmatwany i robi takie właśnie numery, żeby ktoś zarobił a inni nie kumali. odpowiedz

News⚽️Legia - 11 minut temu, *.17.125 To znaczy że wreście pogoni tych co go krécâ na kase udajác że lubiâ Legie. odpowiedz

Yeti - 31 minut temu, *.vectranet.pl To znaczy, że kudłaty teraz będzie dyktatorem w Legii? odpowiedz

ding - 58 minut temu, *.chello.pl Z polskiego na nasze: Mioduski będzie miał w Legia uprawnienia, jakie w Polsce ma Kaczyński odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czy to oznacza, że wreszcie powstaną boiska treningowe pod stadionem? odpowiedz

Janusz z żylety - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co z naszym klubem kumaci działajcie prosze was nie pozwólcie zniszczyć Nasz klub !!! odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jak będzie z tego siano na wzmocnienia to super. odpowiedz

Jac3d - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czyli wymyślił albo doradzili jak wyciagnac kasę. Kiedyś zapłacili iti pieniędzmi klubu, pozniej handlowali między sobą pieniędzmi z klubu. Dwaj zarobili teraz i trzeci coś wyciągnie. A to co dołożył wisi jako zadłużenie i kiedyś też odzyska. odpowiedz

