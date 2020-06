Wieteska: Białystok to trudny teren

Czwartek, 25 czerwca 2020 r. 00:13 Woytek

- Nie weszliśmy dobrze w mecz. Na początku Jagiellonia miała groźną sytuację, którą mogła zamienić na bramkę. Rywale starali się uprzykrzać nam życie. Nie mogliśmy kreować i operować piłką tak jak w poprzednich meczach. Cieszy, że zdobyliśmy ważny punkt. Białystok to bardzo trudny teren, dlatego doceniamy go i szykujemy się do następnego spotkania - powiedział kapitan Mateusz Wieteska.



- W ostatnich dniach w naszej drużynie było sporo kontuzji. Na pewno szkoda urazu Tomasa, bo jest nam potrzebny tak samo jak inni kontuzjowani zawodnicy. W tym momencie musieliśmy być drużyną i chcieć zagrać dla nich. Udowodnić, że jesteśmy silnym zespołem, nawet jak ich nie ma. Myślę, że pokazaliśmy charakter i walkę do końca. Mieliśmy sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Skoro nie udało się wygrać, to trzeba było zremisować - dodał stoper.