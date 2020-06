Slisz: Wracamy z lekkim niesmakiem

- Był to ciężki mecz walki. Szkoda remisu, bo mieliśmy okazje, choć brakowało ostatniego podania. Jagiellonia też stworzyła sobie kilka sytuacji. Punkt jest cenny, ale do Warszawy wracamy z lekkim niesmakiem - powiedział Bartosz Slisz po meczu w Białymstoku. - Jagiellonia miała nieco większą kontrolę w posiadaniu piłki, trzeba było dużo wybiegać i dobrze się ustawiać. - Cieszę się, że dostałem szansę od trenera. To czy ją wykorzystałem to już zależy od szkoleniowca. Mam nadzieję, że będę dostawał jeszcze więcej okazji da grę i będziemy wygrywać.

Olaf - 2 minuty temu, *.vectranet.pl Slisz był beznadziejny - 4ry katastrofalne podania zamiast wykładki do bramki... nie wiem po co go kupiliśmy i jedynie mam nadzieję że kiedyś odpali... odpowiedz

Szymon - 2 minuty temu, *.chello.pl Poziom widowiska jakim nas Pan i koledzy uraczliście był stosunkowo słabiutko i pierwszy skład to melodia przyszłości. Można tylko pomarzyć odpowiedz

Wolfik - 18 minut temu, *.mm.pl Też mam taką nadzieję. Ale jeszcze dużo pracy przed Tobą. odpowiedz

