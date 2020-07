NSŚ: W Debreczynie grajkom zabrano koszulki

Na większości stadionów w Europie obowiązują ograniczenia przy wpuszczaniu fanów na trybuny. W niektórych krajach, w których zdecydowano się na dogranie sezonu 2019/20, mecze rozgrywane są w ogóle bez udziału publiczności. W niektórych przypadkach (Serbia, Węgry, Bułgaria) wpuszczani są także kibice gości. W ostatnim czasie sporo wyjazdów do Zagrzebia bądź w jego okolice mają fani Hajduka i zazwyczaj stawiają się w dobrych liczbach i z pirotechniką. W ostatni weekend ciekawą choreografię przygotowali fani Zenita St. Petersburg, którzy mimo ograniczenia liczby widzów na meczu z Kryliami Sowietow Samara zaprezentowali oprawę z hasłem "Wiraż", nawiązującą do koronawirusa. Ciekawie było w Bułgarii na meczach ekip ze stolicy z dwiema ekipami z Płowdiw. W obu przypadkach na trybunach pojawili się przyjezdni. Finał, w którym CSKA podejmować będzie Lokomotiw Płowdiw, rozegrany zostanie na stadionie Vasila Levskiego w Sofii. Pirotechnikę odpalali także fani w Czechach. Z kolei fani z Debreczyna, po tym jak ich piłkarze po przeszło 20 latach zaliczyli pierwszy spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej, wpadli na murawę i zamierzali odebrać im koszulki meczowe, których - ich zdaniem - nie są godni zakładać. W trakcie spotkania zaprezentowana została oprawa z wykorzystaniem piro. Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach .

