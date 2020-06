Na stadionach: Pustki na trybunach

Wtorek, 30 czerwca 2020 r. 18:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na większości stadionów frekwencja nadal nie zachwyca. W mało którym przypadku udaje się wykorzystać pełne 25 procent powierzchni stadionu, a brak kibiców gości na pewno również ma nie najlepszy wpływ na atmosferę. Jedyną ekipą w ekstraklasie, która ruszyła na wyjazd był Raków. Częstochowianie na stadion w Kielcach nie weszli, ale nie pierwszy raz pokazali, że jak się chce, to jeździć można. Przypomnijmy, że wcześniej RKS obecny był także pod stadionem w Szczecinie, pomimo braku nadziei na wejście na obiekt.



Ekstraklasa - 33. kolejka:



Legia Warszawa - Piast Gliwice (-)

Przy Łazienkowskiej ok. 5,5 tys. widzów. Legioniści w młynie tym razem na obu kondygnacjach. Na gnieździe wywieszony został transparent z zakazem skrętu w lewo.



Górnik Zabrze - Wisła Kraków (-)

Na meczu ponad 4,2 tys. widzów. Zabrzanie z oflagowanym młynem na dolnej kondygnacji.



Wisła Płock - ŁKS Łódź (-)

Najniższa frekwencja w tej kolejce - na trybunach stawiło się 680 osób. Gospodarze wywiesili jedną flagę.



Raków Częstochowa - Arka Gdynia (-)

Na mecz do Bełchatowa przyjechało 730 fanów Rakowa. Wywiesili transparent "Cały Raków zawsze razem".



Zagłębie Lubin - Korona Kielce (-)

Na trybunach 885 widzów. W bardzo skromnym młynie zawisły dwie flagi, w tym sporych rozmiarów "Zagłębie Lubin ponad wszystko".



Cracovia - Pogoń Szczecin (-)

Na poniedziałkowym spotkaniu stawiło się 2,8 tys. widzów. Młyn "Pasów" bardzo skromny.



Śląsk Wrocław - Lech Poznań (-)

We Wrocławiu najwyższa frekwencja spośród meczów 33. kolejki - blisko 5,8 tys. widzów. W młynie dobre oflagowanie i ok. tysiąca osób zaangażowanych w doping.



Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (-)

Na meczu niewiele ponad 2,8 tys. widzów. W młynie białostoczan wywieszone zostały dwie flagi.



Ekstraklasa - 32. kolejka:



Korona Kielce - Raków Częstochowa (75)

Zgodnie z hasłem "Wyjazd rzecz święta", fani Rakowa nie opuścili wyjazdu, pomimo faktu, że na stadion wejść nie mogli. Na parkingu przy wejściu na sektor gości w Kielcach stawiło się 75 kibiców z Częstochowy. W Kielcach na trybunach frekwencja wyniosła 1336 widzów.



Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (-)

Cztery tysiące kibiców pojawiły się na meczu Lechii z Piastem. Lechiści z oflagowaniem na obu kondygnacjach i fanami w młynie "rozrzuconymi" po całej trybunie.



ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (-)

Najniższa frekwencja podczas meczów 32. kolejki miała miejsce właśnie w Łodzi, gdzie porażkę z Górnikiem obejrzało 877 widzów. Należy jednak pamiętać, że łodzianie mają do dyspozycji najmniejszą liczbę miejsc, bowiem wciąż do użytku oddana jest tylko jedna trybuna. ŁKS po tym meczu stracił szanse na utrzymanie i w sezonie 2020/21 występować będzie w I lidze.



Wisła Kraków - Wisła Płock (-)

Niewiele ponad 4 tys. widzów na stadionie przy Reymonta, którzy prowadzili głośny doping przez cały mecz. Na trybunach pojawiła się odświeżona flaga "Wierność".



Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (-)

Na meczu 3,6 tys. widzów. Gospodarze sporo uwagi w swoim dopingu poświęcali Legii.



Arka Gdynia - Zagłębie Lubin (-)

Arka wciąż walczy o utrzymanie, a na mecz z Zagłębiem przyszło niespełna 1,5 tys. fanów. Gospodarze ze skromnym młynem i skromnym oflagowaniem.



Lech Poznań - Pogoń Szczecin (-)

Spotkanie mogło by obejrzeć 10402 widzów, ale lechici wprowadzili do sprzedaży mniejszą liczbę wejściówek, która pozwalałaby na frekwencję na poziomie 7,5 tys. widzów. Ostatecznie na meczu pojawiło się 5113 fanów. W młynie "Kolejorza" fani prowadzili doping przez całe spotkanie, w przeciwieństwie do pozostałych trybun, nie przejmując się "bezpiecznymi odległościami" pomiędzy sobą. Poznaniacy wywiesili transparent "Poznański Czerwiec 56 Pamiętamy".



Śląsk Wrocław - Cracovia (-)

Mecz obejrzało 4,4 tys. widzów. Wrocławianie ze względu na aktualną sytuację związaną z koronawirusem w młynie nie rozciągnęli flag po bokach, które miałyby zebrać wszystkich kibiców prowadzących doping w jednym miejscu.



Niższe ligi:



Pomorzanin Sławoborze - Kotwica Kołobrzeg (62)

Kotwica pojechała na wyjazdowe spotkanie wojewódzkiego Pucharu Polski w 62 osoby. Na miejscu okazało się, że mecz nie dojdzie do skutku, bowiem zespół gości zrezygnował z rywalizacji w PP.



Miedź Legnica - Warta Poznań (5)

Kilku fanów Warty mogło obejrzeć spotkanie z sektorów gospodarzy, dzięki uprzejmości Miedzi. Legniczanie z transparentem "Trzymałeś pięść w górze, obiecałeś, że awansujemy. Słowa dotrzymałeś, trenerze dziękujemy!".



Chrobry Głogów - Sandecja Nowy Sącz (-)

Fani Chrobrego zebrali się za terenem stadionu, skąd w ramach protestu przeciwko wytycznym władzy prowadzili doping i zaprezentowali transparent "Panikę siejecie - bzdurne wytyczne dajecie. Wyłącz TV, włącz mózg".



Oprawa tygodnia: brak



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na meczu z Piastem Gliwice:









Jagiellonia Białystok na meczu z Lechią Gdańsk:





Śląsk Wrocław na meczu z Lechem Poznań:





Zagłębie Lubin na meczu z Koroną Kielce:





Raków Częstochowa na meczu z Arką Gdynia:





Górnik Zabrze na meczu z Wisłą Kraków:





Jagiellonia Białystok na meczu z Legią Warszawa:





Lech Poznań na meczu z Pogonią Szczecin:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Wisła Kraków na meczu z Wisłą Płock:





Arka Gdynia na meczu z Zagłębiem Lubin:





Śląsk Wrocław na meczu z Cracovią:





ŁKS Łódź na meczu z Górnikiem Zabrze:





Zagłębie Sosnowiec na meczu z Odrą Opole:





Energetyk Gryfino na meczu z Iskierką Śmierdnica:





Chrobry Głogów na meczu z Sandecją Nowy Sącz: