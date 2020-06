Legia może być mistrzem już w niedzielę

Chociaż do zakończenia sezonu 2019/2020 zostało jeszcze 5 kolejek, Legia Warszawa może zostać mistrzem Polski już w najbliższą niedzielę. Jest tylko jeden możliwy scenariusz, aby tak się stało - legioniści muszą wygrać z Piastem Gliwice, natomiast Lech Poznań musi zremisować lub przegrać ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie Legii z Piastem odbędzie się w sobotę o godz. 17:30, natomiast Lecha ze Śląskiem w niedzielę o godz. 17:30.

Mirek - 7 minut temu, *.surfer.at Ch.j z wynikami!

majusL@legionista.com - 24 minuty temu, *.214.250 pzpn i rudy borowik nie pozwola!! juz dali marciniaka zeby stal na strazy ... huje !!! odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do wszystkich mierzących już mistrzowską koronę: przypominam, że mecz z Piastem jest pożegnanie Majeckiego, Cierzniak kontuzjowany, a obecnie nie mamy napastnika. odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ding: bez przesady - nawet jak byśmy mieli grać do końca juniorami, tytuł jest pewny. To jest ekstraklasa - nikt nie wygra 5 meczów z rzędu. Trzeba się już zastanawiać co dalej. odpowiedz

X - 1 godzinę temu, *.145.214 Szkoda ze lech nie gra w sobote,a Legia w niedziele, to mozna by juz balowac na starym miescie w przypadku tytulu,a tak bedzie niepewna do niedzieli lub nastepnych meczow odpowiedz

i drugi scenariusz - 1 godzinę temu, *.futuro.pl remis z Piastem i porażka Lecha odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @i drugi scenariusz: Nie. Przy remisie z Piastem mamy nad nimi 11 punktów przewagi a zostają 4 mecze do rozegrania więc przy 4 wygranych Piasta i 4 porażkach Legii to Piast byłby pierwszy i obronił mistrza. Taki scenariusz jest praktycznie nierealny ale jest odpowiedz

atmosferic - 59 minut temu, *.orange.pl @i drugi scenariusz: Przy tych kontuzjach to i z piastem i z lechem w pape murowane. Pamietajmy tez ze Vukovic juz robi taktycznie w majty i zaczyna grac ten sam piach co rok temu jak zaprzepascil tytul. odpowiedz

ben - 27 minut temu, *.inetia.pl @atmosferic: komu ty kibicujesz zasrańcu ? odpowiedz

sixx - 1 godzinę temu, *.186.158 To może lepiej jednak przypieczętować tytuł na boisku w Poznaniu? ;) odpowiedz

owad - 1 godzinę temu, *.chello.pl hary oszust

jo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czyli jest szansa zostać mistrzem podczas niedzielnego podwieczorku ;-)

axa1212 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl nie sądzę. remis z Piatem to maksimum co osiągnął w obecnym zestawieniu i formie. odpowiedz

DO Redakcji - 2 godziny temu, *.chello.pl a stadion otwarty w sobote ? odpowiedz

Misza_Praga - 2 godziny temu, *.plus.pl HABEMUS (L) CAMPIONE odpowiedz

