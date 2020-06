Earl Watson nowym zawodnikiem Legii

Czwartek, 25 czerwca 2020 r.

Sekcja koszykówki Legii zakontraktowała kolejnego gracza, który występować będzie w naszym klubie w sezonie 2020/21. Nasz zespół wzmocni amerykański podkoszowy, Earl Watson, który w poprzednim sezonie występował na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy, w Coviran Granada. Trener Kamiński widzi Watsona na pozycji środkowego.



Mierzący 201 centymetrów blisko 30-letni zawodnik od 2016 roku występuje poza USA. Na swoim koncie ma już grę w Grecji (Kolossos Rodos), Urugwaju (Capitol Montevideo), Rumunii (CSU Craiova), Maroko (IRT Tanger) oraz Hiszpanii (Ourense i Coviran Granada).



W ostatnim sezonie, w zespole z Granady, Watson notował (w 24 spotkaniach) średnio 7,7 punktu i 6,9 zbiórki na mecz, spędzając na parkiecie 20,5 minuty.



- Słyszałem sporo pozytywnych opinii o Polsce i Energa Basket Lidze, myślę, że to bardzo dobre rozgrywki w których bardzo chcę się sprawdzić. Cieszę się, że już wkrótce zaczniemy przygotowania do nowego sezonu, nie mogę się doczekać meczów, mam nadzieję na udany sezon w którym często będziemy mieć okazję do radości ze zwycięstw. Kibice mogą spodziewać się efektownej gry z mojej strony, zawsze daję z siebie wszystko, wkrótce się o tym przekonacie - mówi Earl Watson, nowy koszykarz Legii.



- Earl Watson będzie grał w naszej drużynie na pozycji centra. Ma wyjątkowy instynkt do zbiórek, odważnie idzie na atakowaną tablicę. W minionym sezonie spędzonym w LEB Gold częściej notował zbiórki w ataku niż w obronie, takiego zawodnika nam brakowało. Dodatkowo bardzo dobrze gra na low-post, wierzę, że mocno nam pomoże w odnoszeniu zwycięstw w kolejnym sezonie - powiedział Wojciech Kamiński, trener Legii.



Imię i nazwisko: Earl Watson

Data urodzenia: 14.09.1990 (29 lat)

Wzrost: 201 centymetrów

Pozycja: silny skrzydłowy/środkowy



Dotychczasowe kluby:

2019/20: Coviran Granada (LEB Gold/Hiszpania): 24 mecze, śr. 20,5 min., 7,7 pkt., 6,9 zb.

2018/19: Ourense (LEB Gold/Hiszpania): 32 mecze, śr. 19,7 min., śr. 9,1 pkt., 5.6 zb.

2017/18: IRT Tanger (Division I/Maroko)

2017/18: CSU Craiova (Liga Nationala/Rumunia): 2 mecze, śr. 16,3 min., 5,0 pkt., 6,0 zb.

2016/17: Capitol Montevideo (LUB/Urugwaj): 6 meczów, śr. 35,2 min., 15,7 pkt., 16,2 zb.

2016/17: Kolossos Rodos (A1/Grecja): 28 meczów, śr. 12,6 min., 5,2 pkt., 2,6 zb.

2015/16: Rhode Island Rams (NCAA): 32 mecze, śr. 19,2 min., 5,5 pkt., 5,1 zb.

2014/15: Rhode Island Rams (NCAA): 31 meczów, śr. 9,9 min., 2,5 pkt., 2,6 zb.

2013/14: Chipola College (NCAA)

2012/13: Chipola College (NCAA)