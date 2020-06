Udostępnianie karnetów na mecz z Piastem

Czwartek, 25 czerwca 2020 r. 13:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sobotnie spotkanie Legii z Piastem Gliwice, tak jak ostatni mecz ze Śląskiem, obejrzeć będą mogli posiadacze karnetów. Dziś do godziny 17:30, czyli do 48h przed rozpoczęciem meczu, każdy posiadacz abonamentu może bezpłatnie udostępnić swoje miejsce na to spotkanie innej osobie, która posiada Kartę Kibica Legii. Udostępnić miejsce na wybrany mecz można tutaj.



Posiadacze abonamentów swoje miejsce na dane spotkanie mogą sprawdzić w systemie (to mogło ulec zmianie). Wszyscy kibice wchodzący na stadion muszą posiadać ważny karnet - dotyczy to również dzieci do lat 7.



Wejście na stadion będzie możliwe w dniu meczu od godz. 15:30.



- Wejście na stadion to świadoma akceptacja przez kibica ryzyka związanego z zagrożeniami COVID-19.

- Wszyscy kibice wchodzący na stadion muszą posiadać ważny karnet - dotyczy to również dzieci do lat 7.

- Obowiązkowe dla wszystkich kibiców jest używanie maseczek zakrywających usta i nos. Wejście i przemieszczanie się po terenie stadionu bez maseczki będzie niemożliwe. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich kibiców, klub odmówi zgody na wejście na mecz osobie, która nie zakryje ust lub nosa.

- Każdy kibic wchodzący na mecz jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren stadionu.

- Obowiązkowe jest zachowanie maksymalnie możliwych odległości przez cały czas pobytu na - Obowiązkowe jest zachowanie bezpiecznej odległości na wejściach i w kolejkach do punktów gastronomicznych.

- Zostaną przygotowane odrębne wejścia i wyjścia do toalet. W toaletach będzie mogła przebywać określona liczba osób.

- Specjalne zasady opuszczenia stadionu przez kibiców po zakończonym meczu - wyjście ze stadionu odbywać się będzie według harmonogramu przedstawionego przez spikera zawodów. Prosimy o stosowanie się do komunikatów.



Wszyscy posiadacze karnetów imiennych proszeni są o zalogowanie się przez stronę karnety.legia.com i sprawdzenie, które miejsce zostało im przypisane. W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica: pok@legia.pl.