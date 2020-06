Konferencja przedmeczowa

Vuković: Piastowi należy się szacunek

Piątek, 26 czerwca 2020 r. 16:31 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Nie chcę komentować plotek łączących go z przejściem do nas. Mogę jednak powiedzieć, że na tę chwilę jest to czołowy lewy obrońca w naszej lidze. Gdyby nie to, że jest jeszcze Michał Karbownik, to być może byłby nawet najlepszy - powiedział na konferencji przed meczem z Piastem Gliwice Aleksandar Vuković, odnosząc się tym samym do ostatnich medialnych plotek łączących Filipa Mladenovicia z Legią.



Sytuacja kadrowa

- Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ostatnia przerwa w rozgrywkach jest nietypowa. Mieliśmy skrócony czas przygotowań, a same mecze były bardzo intensywne, ponieważ każdy jest dla nas ważny i w każdym dajemy z siebie wszystko. Wiedzieliśmy, że istnieje ryzyko odniesienia kontuzji. Z drugiej strony też jest tak, że kilku chłopaków jest bardziej podatnych na urazy, dlatego są na nie bardziej narażeni. Musimy sobie z tym poradzić. Nie możemy się tym zamartwiać. Jest trochę tak, że niezależnie od okresu przygotowawczego, to kontuzje zawsze będą się zdarzały. Niestety, to jest w piłce normalne.



- Jeśli chodzi o atak, to będziemy szukać nowych rozwiązań. Oczywistym jest, że każdy trener chciałbym mieć większe pole manewru i samych zdrowych graczy, ale nie zawsze tak jest. Zadowalające jest to, że Tomas Pekhart nie będzie wyłączony z gry na długi okres czasu. Przeciwko Piastowi zapewne jeszcze nie zagra, jednak później będzie już do naszej dyspozycji. Inaczej sprawy mają się z Vamarą Sanogo i Jose Kante, którzy nie zagrają do końca sezonu.



- Szymon Włodarczyk trenuje z nami od tygodnia. To młody i utalentowany chłopak, a my w zależności od sytuacji i wymagań będziemy jeszcze z młodych graczy korzystać. Z młodymi zawodnikami trzeba postępować ostrożnie i podobnie będzie również w jego przypadku.



Piast niewygodny rywalem

- W tym sezonie dwukrotnie przegraliśmy z Piastem i Pogonią. Piast to przeciwnik, którego bardzo szanuję, ponieważ to już drugi rok z rzędu, kiedy potwierdzają wysoką formę. To m.in. zasługa pracy trenera Fornalika, że w ubiegłym roku wywalczyli mistrzostwo, a w tym cały czas o nie walczą. Należą im się słowa uznania. Nie podchodzę jednak do najbliższego meczu patrząc na niego przez pryzmat historii. Z danym zespołem można wygrać 100 razy, a za 101 razem się potknąć.



Świętowanie w niedzielę?

- W niedzielę piłkarze będą mieli wolne, ponieważ za nimi intensywny tydzień. Najprawdopodobniej również poniedziałek będzie dla nich dniem odpoczynku. Natomiast ja w niedzielę na pewno obejrzę mecz Ekstraklasy. Szczególnie dlatego, że przeciwko Lechowi zagramy już zaraz po meczu z Piastem. Nie planujemy wspólnego oglądania tego spotkania. Na razie skupiamy się na Piaście, a także na treningach w przyszłym tygodniu.



Cierzniak wróci do kadry meczowej?

- Radek od początku tygodnia jest już w normalnym treningu. Po ostatnich zajęciach podejmiemy decyzję, jak będzie wyglądała nasza kadra meczowa. Przeciwko Piastowi między słupkami zagra Radek Majecki.



Powrót Remy'ego

- Willy jest teraz w procesie powrotu do normalnego treningu. Cały czas ćwiczy indywidualnie. Cieszy mnie to, że wygląda coraz lepiej. Być może na boisko wróci jeszcze w tym sezonie. Cały czas wykonuje kawał ciężkiej pracy ze sztabem. Ja i on mamy nadzieję na to, że wróci do zdrowia jak najszybciej.