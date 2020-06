III liga: PZPN umył ręce. Nie będzie meczu z Sokołem

W czwartek odbyło się posiedzenie zarządu PZPN, na którym obecni byli przedstawiciele Legii. Klub z Łazienkowskiej od kilku tygodni walczy o zmianę decyzji Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, który zakończył rozgrywki III ligi i nie dopuścił możliwości rozegrania zaległego meczu 17. kolejki między Sokołem Ostróda i Legią II Warszawa. Tym samym Sokół awansował do II ligi, choć ani razu w sezonie nie zmierzył się z Legią. Prawnicy Legii odwoływali się od tej decyzji na wszelkie możliwe sposoby. Klub prowadził także akcję "#UkaraniZaKadrę", ale zarówno WMZPN oraz PZPN to zignorowały. Ostatnio Legia opublikowała korespondencję i sensowne argumenty , a dziś przedstawiała swoje racje na posiedzeniu zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niestety piłkarska centrala uznała, że decyzja leży wyłącznie w gestii zarządzającego rozgrywkami Warmińsko-Mazurskiego ZPN. Wniosek Legii nie był nawet głosowany. Walkower z Mazovią Jednocześnie Legia podjęła decyzję w poniedziałek o wycofaniu się z gry w wojewódzkim Pucharze Polski. W najbliższą sobotę podopieczni Piotra Kobiereckiego mieli zmierzyć się z Mazovią Mińsk Mazowiecki, ale oddali mecz walkowerem. W środę spytaliśmy biuro prasowe o powód takiej decyzji w momencie walki o zaległy mecz z Sokołem, ale do teraz nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Piłkarze rezerw odbyli dziś ostatni trening i otrzymali dwutygodniowe urlopy. Treningi wznowią w drugim tygodniu lipca.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rafa(L) - 4 minuty temu, *.telefonica.de Nic tylko w przyszłym sezonie rozniesc ta ligę i tyle odpowiedz

Bie/L/sko - 10 minut temu, *.master.pl Gdyby chodziło o ukaranie Legii to na każdym poziomie PZPN każdy miał by paragraf na podjęcie decyzji . odpowiedz

News⚽️Legia - 16 minut temu, *.amazonaws.com Nie można tej sprawy tak zostawić,zawsze jest szansa , i inne rozwiázanie a napewno trzeba pzpn sprawe założyć o odebranie tytułu 93, niebyło I niema dowodòw na kupno tego meczu ,wièc sprawa do wygrania! odpowiedz

Juri - 17 minut temu, *.inetia.pl Świnie odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rudy wybrał bogatszego pana, miliardera Jakubasa z Motoru L. Tam PZPN nie miał problemu. Bez rozegranego meczu przepchnęli do II ligi dwa zespoły min. Motor L. On chyba wyssał " miłość " do Legii z mlekiem matki. Nie musi nas kochać, Chodzi tylko o sportowe rozstrzygnięcie awansu. A tak się nie stało.

Życzę jego widzewowi braku awansu do pierwszej ligi. Karma lubi wracać.

Wredny, rudy typ......... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.