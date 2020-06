Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Piastem!

Piątek, 26 czerwca 2020 r. 20:22 Redakcja

Bilety na mecze Legii to obecnie towar mocno deficytowy... ale nie dla nas! Dzięki głównemu sponsorowi klubu firmie Fortuna zakłady bukmacherskie mamy dla Was 4 wejściówki na sobotnie spotkanie z Piatem, które może bardzo mocno przybliżyć "Wojskowych" do tytułu mistrzowskiego! Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Tradycyjnie wygrywają najszybsi.



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.





Pytanie 1. Ostatnia wygrana Legii z Piastem miała miejsce w roku:?

a) 2019

b) 2018

c) 2017



Pytanie 2. Kto był strzelcem ostatniego gola dla Legii w meczu z Piastem Gliwice?

a) Domagoj Antolić

b) Jose Kante

c) Walerian Gwilia



Pytanie 3. Który z poniższych piłkarzy Legii ma na ten moment więcej strzelonych goli w Ekstraklasie w sezonie 2019/20?

a) Walerian Gwilia

b) Luquinhas

c) Paweł Wszołek



Poprawna odpowiedź: 1 pkt.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 bilety (należy zdobyć 3 punkty) / 1 bilet (w pozostałych przypadkach)

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet (tylko w przypadku gdy nikt nie zdobędzie 3 punktów)



Aktualizacja: piątek, 21:40



Wyniki konkursu



Prawidłowe odpowiedzi:

1. b) 2018

2. a) Domagoj Antolić

3. a) Walerian Gwilia



Klasyfikacja konkursu

1. Adam - 3 pkt. (godz. 20:27) - 2 bilety

2. Wąski(L) - 3 pkt. (godz. 20:28) - 1 bilet

3. Krytykant - 3 pkt. (godz. 20:30) - 1 bilet