Neon Semper Invicta Semper Heroica nie w 2021 roku

Piątek, 26 czerwca 2020 r. 13:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Niestety na razie nie doczekamy się neonu "Semper Invicta \ Semper Heroica" na moście Gdańskim, który został złożony przez kibica Legii w ramach 7. edycji budżetu obywatelskiego na rok 2021. Miasto nie zdążyło z weryfikacją legijnego projektu i ten nie znalazł się w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, a co za tym idzie, nie zostanie poddany pod głosowanie.



Przypomnijmy, że wcześniej zgłoszony został projekt neonu "Miasto moje, a w nim..." w barwach Legii, który miał zostać wykonany na moście Łazienkowskim, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu Legii. Z powodu różnych przyczyn proceduralnych pomysł został odrzucony przez miasto i nie został nawet dopuszczony pod głosowanie mieszkańców stolicy.







W tym roku z kolei wykonany zostanie mural Kazimierza Deyny na ścianie jednej ze szkół na Ochocie. Na razie nie jest jeszcze znany termin wykonania graffiti przedstawiającego wspaniałego piłkarza Legii.



Kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie startuje w październiku. Autor projektu muralu, jak również obu neonów, zapewnia, że w kolejnej edycji będą brały udział dwa legijne projekty. Projekt neonu "Semper Invicta \ Semper Heroica" zostanie zgłoszony w obszarze dzielnicowym. "Ponadto razem zgłosimy pomysł ogólnomiejski. Już teraz możecie mysleć co chcielibyście zrobić w naszym ukochanym mieście. Pomysł ogólnomiejski charateryzuje się tym, że swoim zasięgiem obejmuje całe miasto. Musi się wiązać z Legią lub Warszawą, ale nie może bezpośrednio nawiązywać do klubu" - mówi "Bobicz", autor projektów.