Mecz z Piastem ostatnim dla Majeckiego

Piątek, 26 czerwca 2020 r. 14:02 Wiśnia, źródło: Twitter

Radosław Majecki zimą został sprzedany do AS Monaco, a następnie do końca czerwca wypożyczony z powrotem do Legii. Francuzi nie zgodzili się na przedłużenie jego pobytu w Polsce, dlatego mecz z Piastem będzie jego ostatnim rozegranym dla "Wojskowych" - poinformował na Twitterze Piotr Koźmiński z Super Expressu.



W sumie Majecki rozegrał do tej pory dla Legii 57 meczów - 46 w lidze, 3 w Pucharze Polski i 8 w europejskich pucharach. Na jego sprzedaży Legia zarobiła ok. 7 milionów euro.