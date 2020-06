Premier odwiedził Legia Training Center

Piątek, 26 czerwca 2020 r. 15:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątkowe popołudnie do ośrodka treningowego Legii Warszawa w Książenicach przyjechał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się z prezesem Dariuszem Mioduskim, obejrzał wnętrze ośrodka oraz boiska. Następnie odbyło się krótkie spotkanie z dziennikarzami.



Dariusz Mioduski zapowiedział, że oficjalne otwarcie obiektu odbędzie się 20 lipca, czyli dzień po zakończeniu rozgrywek ligowych. - Mam nadzieję, że przyjedziemy tu wtedy z pucharem za mistrzostwo Polski - powiedział prezes.



- Jestem w szczęśliwy, że mogę powitać wszystkich w progach najnowocześniejszego tego typu obiektu w tej części Europy. Tej inwestycji nie dało by się zrobić bez współpracy i wsparcia instytucji państwowych. Składam podziękowania panu premierowi, Ministerstwu Sportu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Współpraca to klucz do osiągania tego typu sukcesów. To projekt transformacyjny dla Legii i polskiej piłki. Jest to projekt nie tylko sportowy, ale także edukacyjny. Nasi wychowankowie będą uczeni jak odpowiednio się odżywiać, jak stosować technologię. Mają stąd wyjść gotowi na to, by funkcjonować w nowoczesnym świecie - dodał Mioduski.



- Polska piłka to wspaniała przeszłość. Jak patrzę na takie instytucje jak ta, które kształcą piłkarzy to widzę, że przed polską piłką jest jeszcze lepsza przyszłość. Jestem przekonany, że dzięki takim ośrodkom będziemy mogli tworzyć coraz lepszą infrastrukturę do kształcenia piłkarzy i odnosić zwycięstwa na arenie europejskiej. To jest nasza droga do sukcesu polskiego sportu - przez inwestycje, infrastrukturę, trenerów - po to, żeby trafić do serc młodych sportowców, żeby oni odnosili później sukcesy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.