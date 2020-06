Obradović odszedł z Legii

Zakończyła się przygoda Ivana Obradovicia z Legią. Klub poinformował w komunikacie o rozwiązaniu kontraktu z obrońcą za porozumieniem stron. Od 26 czerwca Serb jest już wolnym zawodnikiem. 31-latek trafił do stolicy latem ubiegłego roku. Obradović przez długi czas nie potrafił przebić się podstawowego składu, a potem zmagał się z kilkoma kontuzjami. Ostatecznie na początku tego roku został przesunięty do rezerw, w których występował do zakończenia rozgrywek III ligi. Przez rok Obradović ani razu nie zagrał w pierwszym zespole Legii.

mG - 13 minut temu, *.centertel.pl Żegnaj Legendo !

Darek - 28 minut temu, *.t-ipconnect.de Ciekawe ile przytulił kasy za rozwiazanie kontraktu?Pewnie dostał za pół roku z góry i wszyscy zadowoleni.Obradović za przytulenie kasy za nic i Legia że zapłaciła tylko za pół roku a nie za rok.Choć na miejscu Legii to nie ma się z czego cieszyć. Ciekawe kto następny za Obradovicia?Zawsze musi tu być jeden Eduardo,Chukwu czy Obradowić?

Oby już nie było więcej takich transferów.

Eri - 45 minut temu, *.play-internet.pl Co zarobil to jego ;) odpowiedz

Tom - 49 minut temu, *.mm.pl Grał w Anderlechcie to nie wierzę że był słabszy od jakiegoś Rochy.

Trzeba było dać mu szansę zagrać.

tekken (L) - 51 minut temu, *.chello.pl Tego nie rozumiem, bo Gościu, ani razu nie dostał szansy!!! Przynajmniej jak już kupujecie to niech taki typ dostanie szanse się pokazać. Chyba, że nikt nie patrzył na niego przed kupnem to rozumiem, że niewypał. odpowiedz

Alex Bielany - 56 minut temu, *.centertel.pl Co za niepowetowana strata, jak żyć teraz bez naszej Legendy? odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl A mogliśmy mieć Kirkeskova tylko za niego trzeba było dac 150 tys euro więcej odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl Jeszcze jednego vicia zwolnić i budować mocny zespół na przyszły sezon. odpowiedz

PabLo - 56 minut temu, *.com.pl @...: sam się zwolnij odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ale będą jaja, jak w następnym klubie będzie gwiazdą ;-) odpowiedz

Eri - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @lucho_83: moze tak byc odpowiedz

Liczyrzepka - 1 godzinę temu, *.comcast.net Do krzeszczu

Dlatego musimy sprzedac Karbownika

A kadre uzupelniac Holewiakiem czy Pyrdolem.

Nastepny przeplacony to Slisz tylko 1.8 mln euro.

No ale to nie forsa Kucharskiego wiec mozna wyrzucac w bloto.

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ktoś się na nim nie poznał, nie dał szansy,

a przecież ma papiery na grę, nawet na wyspach odpowiedz

yyy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl legendo :'( odpowiedz

xxx - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Transfer dekady :) Ale teraz nikt poważny go nie kupi:) odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Hit transferowy odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl transfer roku odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net NIE WIE-RZE! :D odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Najlepszy news od czasow kiedy Jezus biegal w trampkach.

A swoja droga ogromna kasa wylana w kibel. Po raz kolejny.

Pytanie, czy Prezes Mioduski NARESZCIE sie czegos nauczy?

Olaf - 54 minuty temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: normalnie spadłem z krzesła! ;)))



Najlepszy transfer tego lata - z klubu out!!!



pozdro. odpowiedz

Krzeszczu - 25 minut temu, *.bredband2.com @Olaf: Jestes jednym z nielicznych ktorzy pojmuja moj humor ;-))



Pozdro. odpowiedz

XX - 2 godziny temu, *.mm.pl Kocur, ale nie dostał szansy. Będzie jak z Lewandowskim. odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.master.pl Smutne odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.199.66 Do widzenia , jak najdalej od Legii odpowiedz

Karol - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak przychodził do Legii to nawet przez myśl mi nie przeszło że piłkarz z takim CV nie zagra ani JEDNEGO meczu. Tak czy owak, powodzenia w dalszej karierze. odpowiedz

