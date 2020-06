Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja TVP 1 i Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Waldi - 11 minut temu, *.189.204 Ale słaby mecz, nie da się tego oglądać. Grają typowo na wynik, żeby przed wszystkim nie przegrać. Stawiam 1'0 dla Legii! odpowiedz

Po(L)ubiony - 20 minut temu, *.chello.pl Po pierwszej połowie: Luqi - świetny, Wszołek i Gwilia - niestety, najsłabsi. Ciekawe, co Vuko wymyśli. odpowiedz

Wolfik - 20 minut temu, *.mm.pl Do przerwy mecz jest kopią tego z Białegostoku. Jedna bramka pewnie rozstrzygnie wynik. Albo znów czeka nas 0:0. odpowiedz

Rado 1970 - 33 minuty temu, *.chello.pl Tego się nie da oglądać!!! odpowiedz

... - 34 minuty temu, *.master.pl "Szukamy na siłę dodatkowych podań, próby wejścia z piłką do siatki. Nie wiem czy to jest dobra droga do objęcia prowadzenia" cała taktyka dyzmy odpowiedz

Elquatro - 35 minut temu, *.chello.pl Astiz to już jest prawdziwy Polak. Maskę ma, ale nos na wierzchu. Bo do nosa nie wchodzi. odpowiedz

Elquatro - 39 minut temu, *.chello.pl Novikovavs do zmiany... odpowiedz

Krzeszczu - 54 minuty temu, *.bredband2.com Czy to tylko mnie sie tak wydaje, czy Kaziu Wegrzyn swoim glosem i stylem przeciagania mowienia, gada zupelnie jak Borat?

Aaaaj, Kaziu Wegrzyyn, yakshemash? odpowiedz

Au - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Podrzuci ktos linka? odpowiedz

Dr acab - 56 minut temu, *.centertel.pl @Au: tvp1 :) odpowiedz

:) - 36 minut temu, *.chello.pl @Dr acab: nie działa odpowiedz

:) - 19 minut temu, *.chello.pl @Autor: a ty tvn plajer masz odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Już 0: 1 dla Piasta odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl 0:1 dla Piasta odpowiedz

Rafał Duda - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak się nazywa ta mała czarna z canalu plus? odpowiedz

Rafał Duda - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Rafał Duda: nie Sonia Śledź, nie Żona Arka Malarza, tylko ta trzecia odpowiedz

MAX - 1 godzinę temu, *.plus.pl Maja strzelczyk odpowiedz

Rafał Duda - 1 godzinę temu, *.chello.pl @MAX: dzięki, przyjrzałem się, jednak wolę Sonię odpowiedz

