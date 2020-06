Vuković: Niepotrzebnie daliśmy pretekst sędziemu...

Aleksandar Vuković (trener Legii): Jeśli chodzi o zmiany na bokach obrony, to tutaj potrzebna była rotacja. Kontuzję ma Marko Vesović , a Paweł Stolarski zagrał ostatnio dwa mecze w krótkim odstępie czasu. Znam piłkarzy i wiem, że mógłby pojawić się tutaj problem jak z Vako Gwilią , który miał dzisiaj kłopoty fizyczne. Mieliśmy jednak Artura Jędrzejczyka , która dał nam trochę mocy przy stałych fragmentach. Wiedzieliśmy, że musimy się na tym dzisiaj skupić, ponieważ to mocna strona Piasta. Do takiego zestawienia linii obrony przekonał mnie fakt, że najbardziej atrakcyjne mecze u siebie w tym sezonie - przeciwko Wiśle czy Górnikowi - zagraliśmy w takim ustawieniu tej formacji jak dzisiaj. W trakcie spotkania na defensywie pojawił się także Wszołek i gdyby nie jego żółta kartka, to zapewne zagrałby tam do końca. Skończyliśmy jednak mecz z Karbownikiem i Rochą - każdy z nich zagrał bardzo dobrze. To cenny i bardzo ważny punkt. Byliśmy gotowi na trzy punkty, ale daliśmy pretekst sędziemu, który potrzebuje niewiele, aby od razu odgwizdać karnego przeciwko Legii. Tej sytuacji z rzutem karnym nie sprawdził nawet na VARze. Chwała drużynie, że wróciła po utarcie bramki. To nie był dzień, w którym "lataliśmy" po boisku, ale zawodnicy dążyli do samego końca do korzystnego wyniku i gdybyśmy przegrali to byłoby to niesprawiedliwe. Odnoszę wrażenie, że ludzie na świecie nieco inaczej podchodzą do sytuacji, która obecnie panuje. To prawda, że ostatnio przeciwko Piastowi zagraliśmy na innej intensywności, ale niektórzy zapominają o przerwie w rozgrywkach, a miała ona bardzo duże znaczenie. Modlę się tylko o to, żebyśmy nie mieli więcej kontuzji. Maciej Rosołek zdobył dzisiaj drugiego ważnego gola w karierze. Liczę, że będzie jeszcze trafiał do siatki. Teraz stopniowo wchodzi do gry, ponieważ niedawno wyleczył kontuzję, ale wkrótce będzie grał częściej. Cieszę się, że pomógł drużynie i pokazał na co go stać.

Danie(L) - 7 minut temu, *.centertel.pl Co wy z tymi pucharami. Do pucharów daleka droga, musimy się po sezonie pozbierać, uzupełnić skład, zacząć sezon i dopiero będą puchary. Na teraz trzeba przyklepac mistrza i potem grać młodymi, nie h się uczą. Nie wyrośliśmy ponad ligę i trzeba chodzić po ziemi. Trzeba się cieszyć, że odrabiamy straty, że trener umie zmianami pomoc drużynie. Przez lata tak nie było. Teraz trzeba myśleć co dalej, jest jeszcze PP a my mamy poważne kłopoty kadrowe. A wy już o porażce w pucharach. Lodu troszkę, na razie regeneracja i może się zaklepie tytuł w Poznaniu, to by super smakowało ;-) odpowiedz

Wolfik - 9 minut temu, *.mm.pl Piszę to z dużym smutkiem, ale wrócił w grze Legii minimalizm. Miałem nadzieję, że to już przeszłość, że nasza gra pressingiem będzie naszym znakiem rozpoznawczym przynajmniej w lidze. Mecze w w Białymstoku, a zwłaszcza ten dzisiejszy spowodował że koszmar tysiaca podań w wolnym tempie wraca. A przecież nie przyjechał do nas chociażby Rangers, tylko Piast który nie strzelił bramki z akcji chyba od 5-ciu kolejek.A przecież mecz przegrany z sezonu zasadniczego był o niebo lepszy w naszym wykonaniu.



Pytanie zasadnicze: dlaczego kolejny już trener na siłę szuka PO skoro mamy na tej pozycji Pawła Stolarskiego. Z całym szacunkiem dla Jędzy ale on do szybkiej gry się nie nadaje. Nie ma Veso, trudno niech gra Paweł, który jest i szybki i ma niezłe "kopyto". Wystawiając na ta pozycję Jędzę, odcinamy sobie sami w ofensywie jedno skrzydło. PO CO? odpowiedz

Kasztan - 11 minut temu, *.47.126 Vuko parodysto drugi już raz pod rząd ustawiasz drużynę bojaźliwie na remis.

Ostatnie 10 min to kryminał jeśli chodzi o Gvilię - gonimy wynik a on spowalnia i gra do boku do tyłu zamiast do przodu

Dramat odpowiedz

Warszawiak1234 - 13 minut temu, *.chello.pl O co mozna sie dzisiaj przyczepic?! O wiele i o nic. Tak wyszlo. Ma Fornalik patent na Legie. Szkoda tej obrony. Uwazam ze Rocha nawet w tej formie bylby lepszy od Karbo. A Karbo zdecydowanie do pomocy ale to tylko moje medrkowanie. Martins najgorszy. Nie poznaje czlowieka. odpowiedz

Pawcio - 23 minuty temu, *.orange.pl Gwillia najslabszy na boisku - wielka szkoda ze ma az takie wachania formy odpowiedz

singspiel - 17 minut temu, *.centertel.pl @Pawcio: gra każdy mecz. powinien odpocząć odpowiedz

juhas - 35 minut temu, *.tpnet.pl Tu się nie ma z czego cieszyć dzisiejsza gra Legii to katasrofa ludzie graliśmy 11 na 10 i ledwo zremisowaliśmy coś tu jest chyba jednak jest nie tak juhas odpowiedz

Michał - 47 minut temu, *.plus.pl Przde karnym ewidentnie nakładka na Antoliciu.Marciniak do okulisty. odpowiedz

Pół - 53 minuty temu, *.chello.pl Ja Legii ani Vuko za grę winić nie będę. Trzeba spojrzeć obiektywnie, że po tak krótkim okresie na przygotowania i pladze kontuzji ciężko wygrywać z meczu na mecz. Co do meczu warto jednak zaznaczyć, że to Piast grał pseudo piłkę nożną, Tylko się wykładali, o dobrych akcjach nie wspominając. Gdyby nie karny Legia by na luzie wygrała. odpowiedz

olew - 57 minut temu, *.vectranet.pl mecz się zaczął dopiero po karnym, Vuko nie trafił ze składem, ale potem dobrze korygował, ten Rosołek coś ma ! Brawo Legia !!! odpowiedz

ff - 58 minut temu, *.orange.pl Gdyby Marciniak obejrzał VAR to zobaczyłby, że tuż przed akcją sfaulowany został przez Hateleya Antolić (nakładka) odpowiedz

Michał - 50 minut temu, *.plus.pl @ff: wlaśnie brawo przed karnym ten wspanialy sędzia MIĘDZYNARODOWY nie odgwizdał nakładki na Antoliciu.No może nie widział...jak dużo w meczach LEGII .#NIE MARCINIAKA NA LEGII! odpowiedz

Michał - 59 minut temu, *.plus.pl Ten karny to było tylko dotknięcie i w poważnych ligach by tego nie gwizdneli a ten przewracajacy się z głodu dostał by żółtą kartkę no ale to Polska liga i Marciniak wszech wiedzacy.Wstyd sedzio jeśli można cie tak nazwać.Dziś wszystko gwizdal dla piasta. odpowiedz

pol - 1 godzinę temu, *.chello.pl pinokio drewniany trenerzyna odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tak brawo VUKO Fornalik Boniek i Marciniak to jedna klika.Takiego karnego oprócz Marciniaka to wszyscy by sprawdzili na varze tylko nie kolega.To jest sędzia międzynarodowy wstyd dla całej Polski.A tak poza tym za wolno graliśmy w 11 na 10 i kilka lepszych decyzji pod polem karnym- chłodna glowa i mielibyśmy 3 pkty.Kielbasy do góry i jedziemy dalej.CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM.Trzymajcie się VUKO zdrowo i jazda dalej.LEGIA MISTRZ! odpowiedz

Kris - 56 minut temu, *.chello.pl @Michał: ja bym się tak tego biednego Marciniaka nie czepiał bo nam tez dal dwa prezenty,druga żółta dla Rymaniaka to troche żart,a wylecieć powinien Wieteska.

Gorszy problem jest z tym ze ten Marciniak to jest karykatura sędziego,ja nie wiem gdzie ten gość ma wtyki,ale musi mieć wysoko... odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszołek idiotycznie wycina gościa w polu karnym, niktz piłkarzy nawet nieprotestuje, a Vuko ma o tego karnego jakiś ból.

Zaczyna powoli brzmieć jak Probież.



Kiedy Legia będzie miała prawdziwego trenera?

odpowiedz

singspiel - 54 minuty temu, *.centertel.pl @ja: piłkarz Piasta dużo dodał od siebie. Kontakt był minimalny. gość nie prowadził piłki w kierunku bramki, bez zagrożenia. wykorzystał obecność Wszołka i rzucił się, jakby ten go wyciął. Marciniak nie pierwszy raz próbuje nas tak skaleczyć. odpowiedz

Lipa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Z taką grą Vuko, Legia jest bez szans na na europejskie puchary... potrzeba 2-3 super grajków od razu do 1 składu odpowiedz

ksieciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl brawooooooo Aco za zmiany !!!!!!!! odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trenerze z calym szacunkiem ale taktycznie to ostatnie dwa mecze Legii to Twoja sraczka. Ch... nie gra. Kopiecie sie po czolach. Co wy robicie na treningach? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Elf: Graja w dziada i siatkonoge. odpowiedz

Gic - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Elf:

Zgadzam się w 100% mamy 11 pkt przewagi a Vuko z pełnymi portkami gra na jakieś wymęczone 1:0. Wypadł veso i kante ale to tylko 2 gości. Dosyć takiej żenady. odpowiedz

singspiel - 52 minuty temu, *.centertel.pl @Gic: jest masa kontuzji. w zasadzie gra 13-14 zawodników. zobacz ławkę podczas meczu z Arką. Był moment, że było 6-7 kontuzjowanych odpowiedz

Gie - 1 godzinę temu, *.orange.pl W koncu mamy trenera, ktory przegrywajac puszcza w boj napastnika/ów za obronce, a nie zdejmuje mu kolege z linii. Kolejny raz - brawo ACO! odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Gie: pierwszy to powinien zejść Gwilia,chyba nawet Lewczuk by dzis lepiej zagrał na jego pozycji odpowiedz

ben - 58 minut temu, *.inetia.pl @Gie: zgadzam się i duży plus za Rochę i przestawienie Karbo odpowiedz

