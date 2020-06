Konferencja pomeczowa

Fornalik: Pokazaliśmy charakter i zaangażowanie

Sobota, 27 czerwca 2020 r. 19:58 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Waldemar Fornalik (trener Piasta): To był ciekawy mecz, chociaż w pierwszej połowie więcej było taktyki niż bramkowych okazji. Do tej pory to my częściej byliśmy w przewadze jednego zawodnika, ale dzisiaj musieliśmy grać w osłabieniu. Zaprezentowaliśmy się jednak solidnie w obronie, a dodatkowo dołożyliśmy do tego gola. Piłkarze pokazali sporo charakteru i zaangażowania.



Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, która ma duży potencjał. Trudno jest zaprezentować się tak, aby nie stworzyła sobie żadnej sytuacji. Popełniliśmy błąd, który został przez Legię wykorzystany. Dzisiaj mieliśmy trochę mniej sytuacji niż w poprzednich meczach, ale mimo wszystko wywozimy z Warszawy jeden punkt. Pogratulowałem moim piłkarzom dobrej postawy.