Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Piastem

Wtorek, 30 czerwca 2020 r. 14:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz z Piastem przyznaliście Maciejowi Rosołkowi. Występ strzelca jedynej bramki dla Legii oceniliście na 4,2 w skali 1-6. Najniższa ocena trafiła do Pawła Wszołka (2,6), ale niewiele lepiej zaprezentowali się Tomas Pekhart i Walerian Gwilia - noty 2,7.



W sumie oceniało 821 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.



Rosołek 4,2

Luquinhas 3,9

Lewczuk 3,7

Luis Rocha 3,7

Karbownik 3,6

Antolić 3,5

Majecki 3,3

Wieteska 3,3

Andre Martins 3,2

Jędrzejczyk 3,1

Cholewiak 2,8

Gwilia 2,7

Pekhart 2,7

Wszołek 2,6