Do czterech razy sztuka

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

W trzech ostatnich starciach z Piastem drużyna prowadzona Aleksandara Vukovicia okazywała się gorsza. Teraz jest jednak nie tylko faworytem do zdobycia tytułu mistrzowskiego, ale także do wygrania sobotniego meczu. Kurs na "Wojskowych" wynosi 1.65 . Jednak w Warszawie jest spory ból głowy, bo aż trzech napastników jest kontuzjowanych. Skłaniamy się więc ku takiemu scenariuszowi, że przy Łazienkowskiej nie obejrzymy festiwalu strzeleckiego. Kurs na mniej niż 3 bramki wynosi 1.95 . LEGIA WARSZAWA - PIAST GLIWICE Kursy: 1 1.65 X 4.15 2 5.80 Ostatnie mecze Legii z Piastem: 08.03.2020 - Legia 1-2 Piast 06.10.2019 - Piast 2-0 Legia 04.05.2019 - Legia 0-1 Piast 15.12.2018 - Legia 2-0 Piast 30.10.2018 - Piast 1-1 (k. 2-4) Legia (PP) 12.08.2018 - Legia 1-3 Legia Wszystkie kursy na mecz Legia - Piast

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lampart - 17 minut temu, *.ostnet.pl Mam nadzieję że Radosław M .za nim wyjedzie będzie mógł świętować mistrzostwo odpowiedz

Lampart - 17 minut temu, *.ostnet.pl Mam nadzieję że Radosław M .za nim wyjedzie będzie mógł świętować mistrzostwo odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wiem czy już mi maciora wzrok odebrała, ale w sierpniu 2018 Legia wygrała z Legią faken? odpowiedz

SKL - 25 minut temu, *.play-internet.pl @Władeczek: Władeczek zawnioskuj o uprawnienia autokorekciarza, zaznacz oczywiście że najwięcej literówek zobaczysz na swoim 1900OLED ;) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.