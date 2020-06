Luis Rocha: Zasłużyliśmy na więcej

- To był trudny mecz, jak każdy w fazie play-off. Zaprezentowaliśmy się jednak dobrze i zasłużyliśmy na więcej. Remis nie jest tym czego oczekiwaliśmy - powiedział po meczu Luis Rocha. - W drugiej połowie mieliśmy sytuacje, ale taki jest futbol. Nadal wszystko mamy w swoich rękach. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy grali tak dalej, to w kolejnym spotkaniu możemy wygrać. - Dzisiejsze urodziny spędzę na kolacji z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi.

Pawciu - 10 minut temu, *.orange.pl Nie zle wejscie po dluzszej przerwie w grze... odpowiedz

