Legię dzieli już tylko jeden punkt do mistrzostwa i w najbliższą sobotę "Wojskowi" będą mogli zdobyć go w Poznaniu. Lech będzie musiał sobie radzić w starciu z warszawiakami bez swojego najlepszego strzelca, a zarazem najskuteczniejszego piłkarza w Ekstraklasie (21 goli). W meczu ze Śląskiem Wrocław Christian Gytkjær otrzymał czwartą żółtą kartkę i nie zagra z Legią.

Gytkier, Mladenovic, Płacheta? Brzmi nieźle....

Witamy w Warszawie!

No to w pyrlandii rośnie sprzedaż srajtaśmy...powtórka z historii????

obawiam się, że srajtaśma wykupiona przez wybitnego stratega

Przypadek? Nie sądzę:) coś jest jednak na rzeczy z tym jego przyjściem

odpowiedz

Uważam że artykuły typu „ ktoś tam nie zagra z Legią" pokazują innym że się ich boimy, a to źle. Nie patrzmy w szeregi rywali tylko róbmy swoje.

Maro 1960 - 43 minuty temu, *.chello.pl @Karol : Jestem inne zdania. Raczej informuje o tym kto może zagrać.

Między wierszami jest to informacja, że się wykartkował żeby nie zagrać z nami.

Być może zagra u nas. odpowiedz

