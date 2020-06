30.06-2.07: Rozkład jazdy

Od wtorku do czwartku swoje mecze rozgrywać będą zaprzyjaźnione z Legią ekipy. Dzisiaj w Nowym Sączu, Zagłębie zagra z Sandecją i aby wciąż myśleć o barażach o ekstraklasę, musi zwyciężyć. Radomiak w czwartek zagra (bez publiczności) z ostatnią drużyną tabeli, Wigrami. W środę Olimpia Elbląg, mająca wciąż szanse na awans do I ligi, podejmować będzie Pogoń Siedlce. Rozkład jazdy: 30.06 g. 16:00 Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec [Ipla] 01.07 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 02.07 g. 15:00 Radomiak Radom - Wigry Suwałki [Ipla]

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Radomiak R. 2-0 Wigry S. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Olimpia E. 2-0 Pogon S. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Sandecja N.S. 2-2 Zaglebie S. odpowiedz

