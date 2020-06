Dominik Nagy bedzie grał w Panathinaikosie do końca obecnego sezonu. Początkowo okres jego wypożyczenia upływał wraz z końcem czerwca. Węgier został wypożyczony do greckiego klubu w styczniu. Łącznie dla Panathinaikosu rozegrał 11 meczów, w których strzelił jednego gola. Kontrakt Nagya z Legią wygasa 30 czerwca 2021 roku.

Pablo33 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Drugi mecz na ławce. Zwykle wchodzi z ławki w Panathinikosie. Tam się mu trudno przebić, w Legii może grać częściej. Ale czy faktycznie da dużą wartość drużynie? odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl I co z tym chłopakiem zrobić? Niby niezły, a polegać na nim nie można... odpowiedz

Matt - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dobry czas na znalezienie nowego pracodawcy. odpowiedz

vuko OUT - 4 godziny temu, *.vectranet.pl a potem do dolkana odpowiedz

